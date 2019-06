Prime Day, 4 mesi Amazon Music Unlimited a 0,99€

Filippo Vendrame,

Per il Prime Day 2019, Amazon ha deciso di fare un interessante regalo a tutti gli iscritti al programma Amazon Prime. A partire dalla giornata di oggi e sino al prossimo 16 luglio, i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited, possono accedere ad un’offerta speciale e ottenere quattro mesi di streaming a 0.99 euro e avere accesso ad oltre 50 milioni di canzoni, senza pubblicità.

Per gli appassionati di buona musica trattasi sicuramente di una notizia decisamente molto interessante vista la qualità del servizio di streaming musicale di Amazon. Un’offerta WOW molto gustosa che il colosso dell’ecommerce ha voluto proporre ai suoi clienti più fedeli. Ma le novità in ambito musicale non sono certamente finite qui, anzi, questa promozione era solamente un piccolo antipasto. Taylor Swift, artista tra le più influenti del nostro tempo e vincitrice di dieci GRAMMY Award, si esibirà al concerto di Prime Day il prossimo 10 luglio. Concerto che sarà trasmesso in diretta streaming su Prime Video, sempre in esclusiva per i membri Prime.

Il concerto di Prime Day, presentato da Amazon Music, offrirà, ai clienti di tutto il mondo, un’esperienza indimenticabile con una serata di esibizioni di artisti di successo tra cui Dua Lipa, vincitrice di due GRAMMY Award, SZA, artista vincitrice di numerosi premi e la superstar internazionale Becky G. Presentato da Jane Lynch (The Marvelous Mrs. Maisel, Glee), il concerto di Prime Day presentato da Amazon Music sarà disponibile per i clienti Prime, in streaming on-demand, dopo il live show, per un tempo limitato, su Prime Video, con una selezione dei brani di ogni singola performance.

Per prepararsi alla serata, i clienti possono ora chiedere “Alexa, metti la playlist del concerto di Prime Day” su Amazon Music ed ascoltare immediatamente i nuovi successi e i brani preferiti degli artisti che saranno presenti. A partire dal 10 luglio, i fan potranno chiedere anche “Alexa, metti il concerto di Prime Day” o “Alexa, mostrami il concerto di Prime Day” per vedere lo spettacolo sulle loro Fire TV o sui dispositivi Echo Show.

Prime Day 2019

Si ricorda, infine, che il Prime Day 2019 si terrà il 15 ed il 16 luglio. Per la prima volta, durerà 48 ore, offrendo ai clienti Prime due interi giorni, per scoprire il meglio dello shopping e dell’intrattenimento.