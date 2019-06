Filippo Vendrame,

Revolut celebra il Pride con 30.000 carte rainbow in edizione limitata. Le carte potranno essere ordinate gratuitamente e saranno disponibili fino a esaurimento scorte. Nulla cambia nel loro utilizzo rispetto a quelle canoniche in quanto sono nella sostanza identiche alle carte Revolut. Gli utenti potranno impostare il proprio budget mensile, arrotondare il resto degli acquisti e metterlo da parte e inviare e spendere il proprio denaro in tutto il mondo, al tasso di cambio interbancario.

Il lancio delle carte arcobaleno segna il primo step nel percorso intrapreso dall’azienda volto al supporto di importanti cause sociali e a cui seguiranno altri annunci nelle prossime settimane.

Chad West, Head of Communications di Revolut:

Al giorno d’oggi i consumatori cercano brand con valori affini ai propri e il lancio delle carte rainbow rappresenta per noi un primo passo verso il supporto delle cause sociali.

Marsel Nikaj, Product Owner di Revolut:

Poiché continuiamo a lavorare con una particolare attenzione all’uguaglianza e alla diversità, il supporto dei diritti LGBT+ è una causa che sentiamo molto vicina. Siamo soddisfatti delle nostre carte arcobaleno e crediamo siano un bel modo di celebrare il mese del Pride e rappresentare un piccolo passo nel supporto di importanti cause sociali che non vediamo l’ora di annunciare.

Revolut

Revolut è stata fondata nel luglio 2015 da Nik Storonsky e Vlad Yatsenko, ex trader di Credit Suisse e Deutsche Bank, con l’obiettivo di diventare un’alternativa digitale alle banche tradizionali. Il successo di Revolut è stato determinato dalla possibilità di spendere e trasferire denaro all’estero al tasso di cambio interbancario. Da allora l’azienda ha attratto 4,9 milioni di clienti in Europa grazie alle impostazioni di spesa, controllo del budget, parametri di risparmio ed exchange di criptovalute.

A oggi, Revolut ha raccolto circa 340 milioni di Dollari di investimenti da Venture Capitalist affermati come Index Ventures, Ribbit Capital, Balderton Capital e DST Global. L’azienda sta crescendo rapidamente, registra l’apertura di oltre 12.000 nuovi account al giorno e processa più di 5,5 miliardi di dollari ogni mese.