Amazon Prime Day, tante offerte con Twitch Prime

Filippo Vendrame,

L’Amazon Prime Day 2019 si sta avvicinando rapidamente e Twitch Prime ha deciso di proporre grandi offerte che includono contenuti dei giochi Apex Legends e EA SPORTS. Si parte dal prossimo 3 luglio quando i clienti Prime potranno sbloccare le skin di personaggi e di armi esclusive per Apex Legends. Durante i mesi di luglio e agosto, inoltre, i clienti potranno mettere le mani su altre tre esclusive skin Apex Legends e contenuti da diversi titoli EA SPORTS.

I clienti devono collegare il proprio account Twitch Prime con il proprio account EA per approfittare di queste offerte. Ma c’è molto di più in arrivo per gli utenti Prime. Twitch Prime ha in serbo due eventi importanti. Il 13 luglio, diverse celebrità, i migliori streamer e i clienti Prime scenderanno in campo a Londra e Las Vegas per i tornei di Apex Legends e uno dei migliori giochi di EA SPORTS della Twitch Prime Crown Cup: uno spettacolo in streaming di otto ore ricco di giochi e di star, in una competizione accesa e amichevole. Tutto in diretta su Twitch, a partire dalle ore 19:00.

I fan potranno ammirare atleti di fama mondiale e celebrità, tra cui il runner olimpionico, medaglia d’oro, Sir Mo Farah, il leggendario calciatore Thierry Henry e la skateboarder, cinque volte medaglia d’oro agli X Games, Leticia Bufoni, i quali gareggeranno uno contro l’altra con un gioco EA SPORTS. Un pubblico di clienti Prime potrà partecipare live all’evento di Londra, stando a stretto contatto con le star mentre tifa per i propri campioni preferiti.

La successiva tappa della Twitch Prime Crown Cup è Las Vegas, dove musicisti e altre celebrità si metteranno alla prova con le loro abilità sul campo di battaglia di Apex Legends. I clienti Prime di Las Vegas avranno l’opportunità unica nella vita di entrare in gioco per difendere, o attaccare, la propria star preferita.

Twitch Prime

Twitch Prime offre un valore eccezionale per i giocatori nel corso di tutto l’anno, compresi i contenuti per alcuni dei giochi più popolari al mondo, oltre a quelli già inclusi ogni mese, un abbonamento mensile al canale Twitch e altro ancora.

Amazon Prime Day 2019

Prime Day inizierà alla mezzanotte di lunedì 15 luglio e, per la prima volta in assoluto, dura 48 ore, offrendo ai clienti due giorni interi di shopping, risparmio e intrattenimento.