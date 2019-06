Samsung annuncia il Bixby Marketplace

Luca Colantuoni,

Samsung ha finalmente annunciato il lancio del Bixby Marketplace. Gli sviluppatori possono ora creare le Bixby Capsule, ovvero aggiungere funzionalità all’assistente personale, come avviene con le skill di Alexa. Al momento il “negozio” di Bixby è disponibile solo negli Stati Uniti, ma presto sarà accessibile anche in altri paesi.

La prima versione di Bixby consentiva di usare le varie funzionalità solo sui dispositivi Samsung. Con la versione 2.0 è possibile integrare l’assistente in app, servizi e prodotti hardware di terze parti. L’azienda coreana ha quindi creato una vera piattaforma IA aperta e scalabile. Gli sviluppatori possono aggiungere funzionalità tramite le Bixby Capsule create con il Bixby Developer Studio. Il software, disponibile per Windows, macOS e Linux, può essere scaricato dal sito dedicato, dove c’è anche la documentazione tecnica.

L’ultimo pezzo del puzzle è appunto il Bixby Marketplace, lo store digitale dove gli utenti troveranno le Bixby Capsule. Gli sviluppatori possono pubblicare sia in forma privata (per i test sui loro dispositivi) che in forma pubblica (dopo aver superato i controlli di Samsung). Come detto, lo store è accessibile sono agli utenti statunitensi. È sufficiente aggiornare Bixby e quindi aprire Bixby Home con uno swipe verso destra per vedere la sezione Bixby Marketplace.

Bixby è presente su tutti i recenti dispositivi del produttore coreano. Oltre a Bixby Home ci sono le funzionalità Bixby Voice, Bixby Vision, Bixby Reminder e Bixby Routines. Se lo smartphone non è supportato ufficialmente si può installare il file APK, ma il funzionamento non è garantito.