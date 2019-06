Windows 10 May 2019 Update: diffusione lenta

Filippo Vendrame,

La diffusione di Windows 10 May 2019 Update procede molto lentamente. AdDuplex ha diffuso un nuovo report che scatta una fotografia su Windows 10 da cui emerge che solo il 6,3% degli utenti che utilizzano dispositivi Windows 10 hanno già effettuato l’aggiornamento all’ultima declinazione del sistema operativo. Quanto emerso, però, non stupisce troppo.

La curva di diffusione di Windows 10 May 2019 Update assomiglia a quella di Windows 10 October 2018 Update ma per motivi completamente differenti. L’aggiornamento autunnale di Windows 10 del 2018 era stato colpito da tanti problemi e Microsoft fu costretta a ritirarlo per risolverli. E una volta tornato disponibile, gli utenti hanno comunque preferito aspettare l’arrivo dell’aggiornamento successivo non fidandosi troppo delle correzioni apportate.

Con Windows 10 May 2019 Update, Microsoft ha adottato un approccio molto più conservativo per evitare di incorrere in nuovi problemi. Il rollout iniziale, infatti, è stato molto lento. Inoltre, Microsoft non forza l’aggiornamento perché dovranno essere gli utenti ad avviare l’installazione manualmente. Ecco perché il market share di Windows 10 May 2019 Update è così basso nonostante abbia debuttato già da un bel po’ di tempo.

Ovviamente, il suo market share è destinato a salire nei prossimi mesi anche se non così rapidamente come ci si potrebbe aspettare. Una mano alla sua diffusione la darà il termine del supporto ufficiale a Windows 10 1803. Come da nuove policy di Microsoft, al momento della fine del supporto di una release di Windows 10, Windows Update provvederà ad installare automaticamente l’ultima declinazione del sistema operativo disponibile.

Sarà quindi molto interessante scoprire le curve di crescita del market share di Windows 10 May 2019 Update nel corso dei prossimi mesi per capire davvero se gli utenti hanno deciso di dare fiducia a questa ultima declinazione del sistema operativo della casa di Redmond.