Monclick: promozione The Summer Is Magic

Filippo Vendrame,

Monclick ha lanciato la promozione estiva “The Summer Is Magic“. Fino al 12 luglio ogni giorno nuovi sconti accompagnati da una hit estiva degli anni Novanta. Entrando nello specifico dell’offerta speciale, ogni giorno Monclick svelerà i prodotti scelti, che si andranno ad aggiungere a quelli dei giorni precedenti. Ad ogni gruppo di prodotti è associata una hit estiva degli anni Novanta con il relativo video ufficiale che, giorno dopo giorno, comporrà una playlist sul canale YouTube di Monclick.

Le offerte speciali della promozione “The Summer Is Magic” di Monclick toccheranno categorie merceologiche come casa ed elettrodomestici, audiovideo, telefonia e prodotti di informatica per l’ufficio. Inoltre, una newsletter quotidiana al database di iscritti Monclick racconterà i prodotti e la canzone del giorno. Ma le novità non sono certamente finite qui. Un’ulteriore newsletter svelerà anche la “Promo Aperitivo“. Durante la campagna “The Summer Is Magic” ogni giorno intorno alle 18 Monclick offrirà un ulteriore prodotto a sorpresa in forte sconto.

Monclick punta quindi a voler offrire ai suoi clienti tante sorprese al miglior prezzo per questo inizio di estate. Maggiori informazioni sulla promozione sono disponibile direttamente all’interno del sito ufficiale dell’eShop.

Massimo Visone, Sales & Marketing Director di Monclick:

Ci piace dare alle nostre promo un’aria frizzante e spensierata come i tormentoni estivi. Da qui, una campagna dal sapore fortemente estivo, a cui ha partecipato l’intero team di Monclick, che ha votato le canzoni da inserire nella playlist. Concepita con allegria e partecipazione, vogliamo che «The Summer Is Magic» diventi la colonna sonora degli acquisti estivi dei nostri clienti, ma anche l’occasione per rivivere insieme a Monclick la magia delle estati degli anni Novanta.