MediaWorld annuncia il Red Friday: tanti sconti

MediaWorld ha annunciato il “Red Friday“. Trattasi di una ghiotta promozione che partirà il prossimo 4 luglio e che terminerà il successivo 7 luglio. Durante tutto questo lasso di tempo, la catena di elettronica offrirà tantissimi prodotti in sconto. Per allettare i suoi clienti, MediaWorld ha lanciato una serie di anteprime con alcuni interessanti prodotti già in sconto. Per esempio, tra gli smartphone, la catena di elettronica propone lo XIAOMI Redmi Note 7 64GB a 179 euro. Un prezzo davvero interessante per uno dei best buy del 2019.

Se l’obiettivo è un nuovo televisore per trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica, MediaWorld propone il modello PHILIPS 43PUS6503/12 con risoluzione 4K al prezzo di soli 329 euro. In alternativa, il modello SONY KD65XF9005, con risoluzione 4K e diagonale da ben 65 pollici, è proposto a 1.299 euro. Due dispositivi estremamente interessanti in grado di garantire un’ottima qualità delle immagini. Se, invece, il desiderio è quello di acquistare un nuovo notebook Windows 10, la catena di elettronica propone il modello ACER SWIFT 3 con processore Intel Core i3, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD, al prezzo di 399 euro.

Dal 4 luglio arriveranno sicuramente molte altre offerte speciali. Il weekend di MediaWorld si preannuncia, quindi, davvero molto interessante e ricco di opportunità. Il suggerimento, quindi, è quello di non perdere mai d’occhio i prodotti che saranno messi in sconto dalla catena di elettronica per non lasciarsi scappare la possibilità di fare un qualche buon affare.

Il lancio di questa iniziativa probabilmente può essere visto come una sorta di risposta all’Amazon Prime Day 2019 che il colosso dell’ecommerce lancerà a partire dal prossimo 15 di luglio.