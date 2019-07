TIM Next Plus per sostituire i top di gamma

Filippo Vendrame,

TIM ha deciso di lanciare dalla giornata di oggi una nuova soluzione di rateizzazione dedicata ai top di gamma a marchio Samsung, Huawei ed Apple: “TIM Next Plus“. Trattasi di un’opzione che permette di poter cambiare il proprio smartphone con uno nuovo dal 6° al 30° mese. Prevista l’attivazione di una garanzia come avviene oggi con TIM Next.

Questa nuova opzione deve essere vista proprio come una sorta di alternativa a TIM Next. Sino ad ora, con TIM Next i clienti dell’operatore potevano cambiare il loro smartphone solo dopo un anno e con un lasso temporale di 2 mesi. Con TIM Next Plus, invece, gli utenti avranno molto più tempo a disposizione per poter cambiare il loro device. Ovviamente, per poter effettuare il cambio dello smartphone, i clienti devono essere in regola con i pagamenti.

Secondo alcune indiscrezioni, la lista dei primissimi smartphone top di gamma a rientrare in questa nuova offerta dell’operatore è la seguente:

Huawei P30 : 30 rate da 10 euro al mese, con anticipo di 49 euro

Samsung Galaxy S10e (128 GB): 30 rate da 10 euro al mese, con anticipo di 49 euro

(128 GB): 30 rate da 10 euro al mese, con anticipo di 49 euro Huawei P30 Pro : 30 rate da 15 euro al mese, con anticipo di 49 euro

Samsung Galaxy S10 (128 GB): 30 rate da 15 euro al mese, con anticipo di 49 euro

(128 GB): 30 rate da 15 euro al mese, con anticipo di 49 euro Samsung Galaxy S10+ (128 GB): 30 rate da 20 euro al mese, con anticipo di 69 euro

iPhone XR (64 GB): 30 rate da 25 euro al mese, con anticipo di 149 euro

(64 GB): 30 rate da 25 euro al mese, con anticipo di 149 euro iPhone XR (128 GB): 30 rate da 25 euro al mese, con anticipo di 209 euro

iPhone XR (256 GB): 30 rate da 30 euro al mese, con anticipo di 169 euro

(256 GB): 30 rate da 30 euro al mese, con anticipo di 169 euro iPhone XS (64 GB): 30 rate da 35 euro al mese, con anticipo di 149 euro

iPhone XS (256 GB): 30 rate da 35 euro al mese, con anticipo di 319 euro

(256 GB): 30 rate da 35 euro al mese, con anticipo di 319 euro iPhone XS Max (64 GB): 30 rate da 39 euro al mese, con anticipo di 129 euro

iPhone XS Max (256 GB): 30 rate da 39 euro al mese, con anticipo di 299 euro

Al canone indicato dovrà essere aggiunto il costo mensile della garanzia.