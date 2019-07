Amazon assume 1.000 persone in Italia

Amazon ha annunciato l’intenzione di creare in Italia, entro la fine del 2019, più di 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato. Si tratta di una crescita che porterà la forza lavoro dell’azienda a un totale di 6.500 dipendenti, rispetto ai 5.500 odierni.

Sono opportunità destinate a persone con ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza, dagli ingegneri e sviluppatori di software, operatori di magazzino a esperti di marketing, fino a chi si tuffa per la prima volta alla ricerca di un’occupazione.

Molti dei ruoli saranno disponibili anche e non solo nel nuovo centro di distribuzione aperto a Torrazza Piemonte (TO). Ulteriori posizioni saranno disponibili a Castel San Giovanni (PC), Passo Corese (RI) e Vercelli, presso il centro di smistamento di Casirate d’Adda (BG), il customer service di Cagliari, nei depositi di smistamento distribuiti in tutto il Paese e nel centro direzionale di Milano, composto da due strutture di 9 e 6 piani per un totale di 17.500 mq nel cuore del distretto di Porta Nuova. Così Mariangela Marseglia, Country Manager Amazon Italia e Spagna, ha confermato la crescita nel nostro paese:

I nostri investimenti in Italia stanno crescendo rapidamente e siamo entusiasti di poter creare nuovi posti di lavoro in tutto il Paese. Questi 1.000 nuovi colleghi ci supporteranno per migliorare ulteriormente l’esperienza dei nostri clienti: offrendo una selezione più ampia, maggiore convenienza e consegne più veloci sia per i prodotti venduti direttamente da Amazon, sia per quelli venduti dalle migliaia di PMI italiane e dagli artigiani che si affidano ad Amazon per espandere le proprie vendite in Italia e all’estero. Per raggiungere questi obiettivi, siamo impegnati a investire in un’infrastruttura logistica sempre più ampia, e a trovare talenti per le nostre diverse aree di business, inclusa la ricerca e sviluppo. Sappiamo di essere ancora al Day 1 e questo ci porta a moltiplicare il nostro impegno a innovare per i clienti e le piccole e medie imprese italiane.