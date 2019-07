Eclissi totale di Sole, in diretta oggi alle 21:00

Candido Romano,

Oggi 2 luglio avverrà un’eclissi totale di Sole che oscurerà completamente il cielo per 2 minuti e 36 secondi. Purtroppo non sarà visibile direttamente dall’Italia, ma da alcune zone di Cile e Argentina. C’è però la possibilità di vederla in diretta streaming grazie alla NASA, ma anche con la diretta live dell’Osservatorio Europeo Australe (Eso) e del Virtual Telescope.

Tutto inizierà all’incirca dalle 21:15 circa, ora italiana: più precisamente l’eclissi totale di Sole, cioè tutto l’evento, avverrà dalle 21:24 alle 23:40. Il suo massimo sarà raggiunto circa alle 22:40. Durante questo arco di tempo saranno anche condotti sette esperimenti, tra cui uno in particolare sarà replicato. Si tratta dell’esperimento dell’astrofisico Arthur Eddington, che nel 1919 confermò la teoria della relatività di Einstein. Secondo l’Eso una delle particolarità sarà che l’eclissi terminerà quando il Sole sarà basso sull’orizzonte, quindi l’ombra della Luna potrebbe creare una particolare ombra a forma di U.

Come avvengono le eclissi di Sole? Accadono quando la distanza media della Luna dalla Terra è sufficiente per permettere proprio alla Luna di apparire in cielo grande quanto il disco del Sole. In questo modo lo “copre” e tramuta il giorno in notte, con un effetto decisamente suggestivo. In Cile l’eclissi coinvolgerà una striscia lunga 150 chilometri nelle province de La Serena e Atacama. Qui sono dislocati alcuni importanti osservatori astronomici.

Il dato interessante è che negli ultimi 50 anni è capitato solo due volte che un’eclissi totale sia stata ben visibile in zone dove erano presenti grandi telescopi. La prima nel 1961 presso l’osservatorio francese dell’Alta Provenza e nel 1991 nell’osservatorio di Mauna Lea alle Hawaii. L’Eso quindi ha aperto l’osservatorio de La Silla per ospitare i sette esperimenti di diversi gruppi di ricerca.