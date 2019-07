HP Sprocket Studio, nuova stampante fotografica

Candido Romano,

Una nuova stampante fotografica si affaccia sul mercato: è HP Sprocket Studio, in grado di stampare foto in formato 10×15 cm (4×6 pollici) direttamente da un dispositivo mobile, con l’aiuto dell’app HP Sprocket e del Bluetooth. Per stampare basta selezionare un’immagine e premere “stampa”, niente di più facile. È anche possibile utilizzare i modelli presenti sulla app se si volessero realizzare collage e card fotografiche.

Il design di HP Sprocket Studio è formato da una finitura bianca in ceramica ed è un prodotto pensato per tutti i membri della famiglia, che potranno utilizzarla per catturare e conservare i momenti da ricordare. Un altro utilizzo di questa stampante è ad esempio durante un matrimonio: si può offrire agli invitati la possibilità di esprimere la loro creatività, stampando le foto del giorno speciale che hanno scattato.

Oppure può essere utile per ricordare i momenti importanti, come i ricordi delle vacanze o il primo giorno di scuola dei bambini. La stampante quindi consente di stampare in casa ed è dotata di una tecnologia a sublimazione per avere creare foto di qualità. Con l’app è possibile modificare le foto e bastano un paio di tocchi per stampare dal rullino dello smartphone e dai social media.

Si possono poi creare degli album fotografici e originali idee regalo con modelli per card fotografiche, collage e fototessere. Inoltre è possibile stampare foto lucide o rivivere i ricordi in realtà aumentata attraverso video “nascosti” all’interno delle stampe, sempre tramite l’app. HP Sprocket Studio è già disponibile al prezzo di 149,90 euro. La compagnia ha dichiarato:

HP Sprocket Studio è il partner ideale per raccogliere i momenti preferiti di tutti e dare vita ai ricordi attraverso la stampa. Riunisci amici e familiari per i momenti che contano e trasforma con la massima facilità i tuoi ricordi in creazioni fotografiche, direttamente dal rullino dello smartphone o dai social media!