Le Nvidia GeForce RTX Super sono ufficiali

Nvidia finalmente ha svelato le sue ultime schede GeForce. Sono stati presentati tre modelli: la GeForce RTX 2060 Super e le due versioni 2070 e 2080, con performance migliorate rispetto alle RTX standard. Le schede RTX 2060 e 2070 Super saranno in vendita a partire dal 9 luglio, mentre la RTX 2080 dovrebbe arrivare più tardi, entro la fine del mese. Siamo in un momenti cruciale del mercato delle GPU. con le AMD Navi Radeon RX 5700 XT e RX 5700 che saranno disponibili dal 7 luglio.

Le GPU GeForce RTX Super promettono prestazioni di gioco più veloci e una migliore efficienza energetica.

L’ecosistema alla guida del ray-tracing in tempo reale è immenso – decine di milioni di GPU, API standard di settore, motori di gioco leader e una serie di franchise famosissimi”, ha dichiarato Jeff Fisher, senior vice president della divisione PC business di Nvidia – Questa serie di GPU offre prestazioni ancora più elevate per i giocatori esigenti e garantisce che siano pronti per l’ondata di giochi che supporteranno il ray tracing in tempo reale nel prossimo futuro.