Vivo iQOO Neo, gaming phone economico

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese aveva annunciato quattro mesi fa un gaming phone con schermo Super AMOLED, processore Snapdragon 855 e 12 GB di RAM. Il Vivo iQOO Neo è una versione più economica con una dotazione hardware leggermente inferiore, ma sufficiente per eseguire tutti i migliori giochi Android. Purtroppo Vivo non distribuisce i suoi dispositivi in Europa (almeno in via ufficiale).

Il Vivo iQOO Neo possiede una cover in vetro come il modello più costoso, ma il produttore ha scelto un differenze design. Il colore “electro-optic violet” è stato ottenuto combinando gradienti blu e viola che riflettono la luce in varie direzioni, mentre per il colore nero è stata utilizzata una texture simile alla fibra di carbonio. Lo smartphone ha uno schermo Super AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e integra un processore Snapdragon 845, affiancato da 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage.

Nella parte superiore del display c’è un piccolo notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 12 megapixel. Per la tripla fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12, 8 e 2 megapixel. I primi due sono abbinati ad obiettivi standard e grandangolare, mentre il terzo viene sfruttato per rilevare la profondità e applicare l’effetto bokeh.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali in-display di tipo ottico. La batteria da 4.500 mAh supporta la ricarica rapida (22,5 Watt). Tra le funzionalità specifiche per il gaming c’è quella che attiva la vibrazione durante il riconoscimento delle scene in tempo reale.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Funtouch OS 9. I prezzi del Vivo iQOO Neo sono 1.798 yuan (6GB+64GB), 1.998 yuan (6GB+128GB), 2.098 yuan (8GB+64GB) e 2.298 yuan (8GB+128GB).