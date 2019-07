Facebook, Instagram e WhatsApp: problemi risolti

Filippo Vendrame,

C’è voluto moltissimo tempo ma finalmente i problemi di Facebook, Instagram e WhatsApp sono stati risolti. Il problema era iniziato nel pomeriggio di ieri. Non c’era stato un vero e proprio blackout. Le piattaforme, infatti, risultavano normalmente accessibili. Tuttavia, gli utenti avevano notato che era impossibile gestire foto e video. Tradotto, le persone non riuscivano a caricare o scaricare foto e video all’interno di Facebook, Instagram e WhatsApp.

Un problema non gravissimo ma comunque molto seccante visto che comprometteva seriamente l’usabilità delle app. Inizialmente il problema sembrava colpire soprattutto gli utenti europei ma poi la problematica è stata evidenziata dagli utenti anche di altri Paesi. Queste criticità sono durate diverse ore. Solo nella nottata, infatti, i tecnici sono riusciti a ripristinare il corretto funzionamento di Facebook, Instagram e WhatsApp.

Adesso, i problemi dovrebbero essere rientrati. Il social network ha condiviso un messaggio attraverso il suo account su Twitter in cui informa che la criticità è stata risolta per tutti quanti.

Il normale funzionamento di Facebook, Instagram e WhatsApp dovrebbe, quindi, essere stato correttamente ripristinato. Quanto successo è sicuramente molto grave, soprattutto alla luce del fatto che ci sono volute molte ore per ripristinare il servizio.

Sempre più persone si affidano a Facebook, Instagram e WhatsApp per comunicare o per le loro attività lavorative. Il loro malfunzionamento, soprattutto se per lunghi periodi, può comportare di riflesso molti problemi anche in ambito professionale. La speranza è che situazioni analoghe non possano più accadere.

Per quanto riguarda, infine, la causa del disguido tecnico, Facebook evidenzia che si sarebbe trattato di un errore durante un’operazione di manutenzione ordinaria.