GTX 1060 è la scheda grafica più popolare su Steam

Antonino Caffo,

Sono stati pubblicati i risultati dell’ultimo sondaggio “Hardware e Software” di Steam e, senza grosse sorprese, mostrano che la GTX 1060 è ancora la scheda grafica più popolare tra i giocatori online.

Secondo l’edizione di giugno 2019 , la GeForce GTX 1060 di Nvidia porta a casa il 15,50% dei voti per i partecipanti al sondaggio. Inoltre, le schede grafiche Nvidia, in generale, sembrano essere ben accolte in linea globale, visto che la compagnia piazza diversi modelli nella Top 10 stilata dal portale. Questi risultati sono interessanti perché la GTX 1060 è stata in grado di mantenere la sua popolarità tra gli utenti di Steam nonostante il fatto che ci siano concorrenti molto agguerriti in giro e anche se il prodotto ha perso circa lo 0,19% rispetto all’ultima rilevazione.

La seconda scheda grafica più popolare della lista, la GeForce GTX 1050 Ti, ha aumentato la sua percentuale di utenti attuali, con un incremento dello 0,74%. Con il 10,28% di intervistati che dichiara di utilizzare la GTX 1050 Ti, è possibile che la GTX 1060 non sia in grado di rimanere al primo posto a lungo. Il sondaggio di Steam ha riguardato anche altri argomenti software e hardware, come la scelta del sistema operativo, il tipo di VR usato, la risoluzione del display e la quantità di RAM del sistema.

L’OS più popolare è Windows, con un enorme 96,49% di giocatori che dichiara di usarlo. Scavando un po’ più in profondità nei numeri, il 70,92% degli intervistati afferma di avere la versione a 64 bit di Windows 10 mentre quella a 64-bit di Windows 7 è al secondo posto. Non sorprende che macOS e Linux abbiano solo il 2,75% e lo 0,76% della torta.

Quando si tratta di VR, Oculus Rift ha conquistato il primo posto con lo 0,44%. Tuttavia, lo ha fatto solo marginalmente rispetto alla seconda posizione, occupata da HTC Vive, con lo 0,41%. Il sondaggio ha anche riportato che la risoluzione del display principale per il 64,50% dei giocatori di Steam è di 1920 x 1080 pixel. Mentre gli utenti con desktop multi-monitor virano, per il 74,22%, su una risoluzione di 3840 x 1080 pixel.