Outlook sul Web, la nuova versione è pronta

Filippo Vendrame,

A settembre, Microsoft aveva iniziato a testare una nuova versione di Outlook sul Web, che aveva apportato una serie di miglioramenti all’esperienza d’uso della piattaforma, introducendo, ad esempio, un sistema di ricerca più smart. Negli ultimi mesi, l’azienda ha testato l’aggiornamento con gli utenti che hanno scelto di provare le novità attraverso un pulsante presente nell’interfaccia di Outlook sul Web e aggiungendo ulteriori miglioramenti col passare del tempo. Finalmente, la società ha annunciato che la nuova piattaforma è pronta ad essere distribuita a tutti.

La nuova versione di Outlook sul Web include miglioramenti sia sulla gestione della posta elettronica che del calendario. Lato email, i messaggi possono ora essere contrassegnati in categorie per essere facilmente identificabili. Gli utenti potranno anche impostare contatti, gruppi o categorie preferiti che saranno visualizzati all’interno di cartelle dedicate con i loro messaggi. Se si riceve un’email ma non si ha tempo di leggerla, sarà possibile “posticiparla” per fare in modo che venga riportata alla propria attenzione successivamente. Le bozze, inoltre, saranno inserire in schede dedicate per poter saltare da un messaggio all’altro con facilità.

Arriva anche un tema scuro, sempre molto richiesto da parte degli utenti. Infine, si potranno aggiungere emoji e GIF ai messaggi direttamente da Outlook.

Ci sono molte novità anche lato calendario per aiutare gli utenti a gestire il loro tempo più facilmente. Un nuovo sistema di ricerca può trovare persone, posizioni o parole chiave negli eventi su più calendari. La vista del calendario settimanale offre ora più spazio per il giorno e quello successivo, consentendo agli utenti di concentrarsi sugli eventi annotati più imminenti.

La creazione di eventi dovrebbe anche essere più semplice ora grazie ad un nuovo editor. Per le aziende, le riunioni online hanno anche alcune nuove opzioni. Si potrà scegliere Skype o Teams, oppure entrambi.

Si potrà partecipare alle riunioni direttamente dal riquadro a comparsa dell’evento presente nella vista del calendario. Infine, il nuovo Outlook.com si sincronizza con Microsoft To-Do e Planner. La nuova versione di Outlook sul Web sarà disponibile per tutti nel giro di qualche mese.