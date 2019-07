Banca Popolare Pugliese sceglie Satispay

Filippo Vendrame,

Satispay, l’app tutta italiana che ha saputo rivoluzionare il mondo dei pagamenti attraverso smartphone, continua a crescere in Italia e a guadagnare partner di peso sempre maggiore. Banca Popolare Pugliese ha, infatti, scelto proprio Satispay come nuovo strumento di pagamento da integrare alla propria offerta, arricchendo così la gamma di servizi con la più innovativa soluzione di mobile payment presente oggi sul mercato italiano.

Banca Popolare Pugliese, da sempre attenta a cogliere e a rispondere ai bisogni di sviluppo e crescita del territorio, ha deciso di lavorare al fianco di uno dei principali protagonisti del settore dei nuovi pagamenti, facendosi promotrice della piattaforma Satispay, attraverso gli oltre 100 sportelli distribuiti su tutta la regione.

Satyspay, come funziona

Il baricentro di Satispay è una semplice applicazione gratuita per smartphone, sia in versione consumer che business. Con Satispay, è possibile scambiare denaro con i contatti della propria rubrica telefonica, pagare in negozi fisici e online convenzionati, effettuare ricariche telefoniche, pagare i bollettini e la Pubblica Amministrazione, il Bollo auto e moto e usufruire di molti altri servizi in modo semplice, veloce, sicuro e conveniente. Per gli esercenti aderenti al servizio non sono previsti costi di attivazione o canoni mensili ma soltanto una commissione fissa di 0,20 euro per i pagamenti di importo superiore a 10 euro: tutti gli incassi inferiori a questa soglia non hanno alcuna commissione.

Mauro Buscicchio, Direttore Generale di Banca Popolare Pugliese ha commentato:

L’attività di Banca Popolare Pugliese è sempre stata ispirata da due valori assoluti, ovvero la centralità del territorio e la relazione con il cliente. Con Satispay offriremo ai nostri clienti una soluzione concreta ed efficace per lo sviluppo dei sistemi di pagamento e per il contenimento delle commissioni, unita all’opportunità di sostenere e incrementare le vendite anche grazie alle caratteristiche che rendono il sistema un potente strumento di marketing. I clienti consumer avranno l’opportunità di entrare a far parte di una community a cui sono riservati vantaggi particolari, oltre ad una soluzione smart per la gestione del proprio denaro via smartphone. Il tutto con alti livelli di sicurezza, velocità, esperienza d’uso e nessun costo.

Stefano Schiavio, Head of Financial Partnerships di Satispay ha aggiunto:

Per noi è motivo di soddisfazione avere stretto questo accordo con Banca Popolare Pugliese, che ha deciso di inserire Satispay nella propria proposta di valore alla clientela. La Puglia è un territorio che già possiamo considerare tra i pionieri nell’adozione della nostra soluzione di pagamento mobile e con questa partnership riteniamo che ci siano tutti i presupposti perché questo trend possa essere ulteriormente consolidato. I primi riscontri sia da parte della rete commerciale della banca che da parte dei clienti sono stati molto positivi, e ci aspettiamo numeri in linea con le nostre reciproche ambizioni.