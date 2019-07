Surface Days, risparmi sino a 730 euro

Filippo Vendrame,

Surface Days, questo il nome della ghiotta promozione che Microsoft ha lanciato per questo fine settimana. Sino a domenica 7 luglio sarà possibile approfittare di sconti sino a 730 euro sui prodotti della linea Surface. E gli sconti toccano davvero tutti i modelli prodotti dal gigante del software, anche i più recenti. L’unica eccezione è per l’esclusivo e costosissimo Surface Studio 2. Il taglio di prezzo più sostanzioso è sul Surface Book 2 dove gli sconti potranno arrivare a 730 euro. Si parte da 999 euro per il modello da 13,5 pollici con 8 GB di RAM, Intel Core i5 di settima generazione e 128 GB di SSD.

Sconti che potranno arrivare sino a 440 euro per l’ottimo Surface Laptop 2. Anche in questo caso si parte da 999 euro per il modello con processore Intel Core i5 di ottava generazione, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD. Se l’interesse è per il Surface Pro 6, invece, Microsoft offre sconti sino a 400 euro. Si parte da 849 euro per il modello con 8 GB di RAM, processore Intel Core i5 di ottava generazione e 128 GB di SSD. Da sottolineare che dovrà essere acquistata a parte la Type Cover per utilizzare questo device come un piccolo notebook. Infine, per il “piccolo” Surface Go, gli sconti possono arrivare sino a 120 euro. Prezzo di partenza di 399 euro per il modello con processore Intel 4415Y, 4 GB di RAM e 64 GB di eMMC. A parte dovrà essere acquistata la Type Cover.

Una promozione nel complesso molto interessante che vede scontati alcuni tra i migliori prodotti della categoria, tutti dotati del sistema operativo Windows 10.

Se l’obiettivo è cambiare notebook o acquistare un 2-in-1, la promozione della casa di Redmond è sicuramente da valutare. Maggiori informazioni direttamente all’interno del Microsoft Store online italiano.