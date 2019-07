British Airways: sanzione per il furto dei dati

British Airways verrà multata per oltre 183 milioni di sterline dall’Information Commissioner Office dell’Unione Europea, dopo che gli hacker hanno rubato i dati personali di mezzo milione di clienti della compagnia.

L’ufficio ha dichiarato che l’indagine ha portato a scoprire come l’incidente abbia coinvolto i dettagli dei clienti, tra cui login, carte di pagamento, nomi, indirizzi e informazioni sulla prenotazione dei viaggi, raccolte dopo che gli utenti sono stati dirottati su un sito fraudolento.

L’ICO ha affermato che la violazione dei dati, iniziata a giugno del 2018, è stata semplificata da scarse misure di sicurezza da parte della British Airways che, in misura maggiore, avrebbero protetto le informazioni sui viaggiatori.

I dati personali sono proprio questo – personali” – ha affermato il responsabile dell’ufficio, Elizabeth Denham – quando un’organizzazione non riesce a proteggersi da perdite, danni o furti, tutto è più di un inconveniente. La legge è chiara, quando ti vengono affidati i dati sensibili devi occupartene, nel migliore dei modi. Quelli che non lo fanno dovranno rispondere per verificare di aver adottato le misure appropriate di protezione della privacy.