PES 2020, Konami motiva il cambio di titolo

Matteo Tontini,

Konami ha annunciato l’atteso PES 2020 lo scorso mese, rinnovando ufficialmente la sua sfida con EA e il suo FIFA. Tutti i fan hanno però notato un grande cambiamento quest’anno, e non riguarda il gioco in sé per sé.

La società nipponica ha infatti modificato il titolo, rimpiazzando il completo Pro Evolution Soccer con eFootball. Ma qual è il motivo? Nel corso di una recente intervista con GameSpot, Konami ha così dichiarato:

Da adesso in poi, il nome completo del gioco sarà eFootball: PES. Per quest’anno, abbiamo annunciato il titolo eFootball PES 2020. Vogliamo concentrarci maggiormente sugli eSport in futuro. In questi anni lo abbiamo dimostrato tenendo competizioni importanti come la PES League o eFootball Pro – ovvero quella per club professionistici. Prossimamente, vogliamo competizioni ancora più grandi. Abbiamo quindi pensato che, includendo questo cambiamento anche nel nome del gioco, facessimo una dichiarazione alla nostra community, ma anche al resto del pubblico, che gli esport avranno un ruolo davvero importante da qui in avanti.

E per rafforzare l’idea di un gioco che getta le sue fondamenta in Europa, sebbene sia sviluppato da giapponesi, il team avrebbe preferito utilizzare la parola “football” anziché “soccer” (sicché in Europa è con il termine football che ci si riferisce al calcio). Konami spiega infatti:

Parlare di Pro Evolution Soccer in Europa è sempre stato difficile, e quando abbiamo discusso di questo riposizionamento abbiamo pensato “chiamiamolo football”, d’altronde è un mercato europeo. Manterremo comunque l’acronimo PES nel nome, perché è parte dell’eredità di questa serie e vogliamo che ci sia.

I fan non vedono l’ora di provare il nuovo PES 2020 grazie alla demo che uscirà a fine luglio.