Windows 1.11 è un omaggio a Stranger Things 3

Filippo Vendrame,

E alla fine Microsoft ha tolto i veli su Windows 1.11. Dopo aver condiviso in rete diversi curiosi indizi che facevano presagire il lancio di qualcosa di molto particolare, la casa di Redmond ha pubblicato all’interno del Microsoft Store questa “speciale” versione del suo suo primissimo sistema operativo. Ma come molti avevano ben intuito nei giorni scorsi, non si tratta davvero di una rivisitazione di Windows 1.0. Infatti, trattasi di una speciale app creata ad hoc per celebrare il lancio di Stranger Things 3.

Purtroppo, Windows 1.11 è disponibile esclusivamente per gli utenti americani ma chi avrà la fortuna di poterlo scaricare si troverà di fronte alla vecchia interfaccia di Windows 1.0 all’interno della quale sarà possibile toccare con mano il vecchio ambiente grafico del primissimo sistema operativo della casa di Redmond. Inoltre, saranno disponibili molteplici easter egg, giochi e puzzle ispirati alla celebre saga di Netflix.

Insomma, un’interessante operazione di marketing in cui Microsoft permette ai suoi utenti Windows 10 di poter rivivere l’esperienza d’uso del sistema operativo dei PC del 1985. Contestualmente, permette a queste stesse persone di potersi divertire eseguendo alcuni contenuti esclusivi dedicati a Stranger Things 3.

Vista la particolarità dei contenuti, ben difficilmente Windows 1.11 arriverà fuori dai confini americani. Infine, una curiosità. La versione originaria di Windows 1.0 era talmente leggera da poter stare in un vecchio floppy disk. Windows 1.11, invece, sfiora gli 800 MB di peso a causa di tutti i contenuti extra inclusi.

Windows 1.11 dovrebbe essere disponibile al download a partire dalla giornata di oggi 8 luglio, come più volte anticipato dalla stessa società attraverso i suoi “misteriosi” tweet. Chissà che Windows 1.11 non contenga anche ulteriori sorprese.