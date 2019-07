Kena Mobile, attivazione gratis per le sue offerte

Filippo Vendrame,

Kena Mobile ha deciso di lanciare una piccola ma importante promozione. Sino alla fine del mese e cioè sino al 31 luglio, l’operatore virtuale ha deciso di scontare i costi di attivazione dei suoi piani tariffari ma solamente per le richieste online. Questo significa, dunque, che i costi di attivazione saranno ancora applicati per chi si recherà in negozio. Trattasi di un’offerta chiaramente pensata per spingere per le attivazioni online. Dunque, i nuovi clienti Kena Mobile, con o senza portabilità, che attiveranno un profilo tariffario online si vedranno scontare le spese di attivazione.

I piani tariffari dell’operatore virtuale che rientrano in questa speciale offerta sono: Kena Voce 4,99, Kena 6,99 Limited Edition, Kena 8,99 e Kena 12,99. Entrando più nello specifico, Kena Voce 4,99 offre chiamate illimitate nazionali e 50 MB di traffico 4G al costo di 4,99 euro al mese. La SIM prevede un costo di 5 euro. Kena 6,99 Limited Edition, invece, offre chiamate nazionali illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G al costo di 6,99 euro al mese. Costo della SIM di 5 euro. Attivabile da chi proviene da Iliad, PosteMobile e altri MVNO.

Kena 8,99 propone chiamate illimitate nazionali, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 8,99 euro al mese. Costo della SIM sempre di 5 euro. Attivabile da chi proviene da Iliad, ho.Mobile e altri MVNO. Infine, Kena 12,99 propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di Internet 4G al costo di 12,99 euro al mese. Costo della SIM di 5 euro. Attivabile da tutti anche senza portabilità.

Si ricorda che la velocità in 4G è limitata a 30 Mbps in download. Kena Mobile si appoggia alla rete di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati. Maggiori informazioni sul sito dell’operatore virtuale.