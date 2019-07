Unieuro, sconti d’estate a tasso zero

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il nuovo volantino delle offerte valido sino al prossimo 25 luglio. Volantino incentrato sulla possibilità di poter acquistare i prodotti in comode rate mensili a tasso zero. Tra gli smartphone presenti, si segnalano il Samsung Galaxy S10 a 849 euro, il Huawei P30 Pro a 899 euro, il Huawei P30 Lite a 299,99 euro e il Nokia 2.2 a 139,90 euro.

Se l’obiettivo è un nuovo computer Windows 10, Unieuro propone tantissime soluzioni. Per esempio, l’interessante convertibile Acen Spin 3 è offerto dalla catena di elettronica a 499,99 euro. Per gli appassionati di gaming, invece, spicca il bundle composto dalla console PS4 1 TB con doppio controller e un gioco al prezzo di 319,99 euro. Presente anche un’ampia selezione di televisori di ultima generazione per tutti coloro che intendono trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica dove poter godere della vera alta definizione.

Per esempio, i nuovi Philips The One sono in vendita a partire da 599 euro. Un volantino molto ricco che continua anche con proposte sugli indossabili, sui tablet pc, sui prodotti per l’audio, sulle periferiche per l’informatica e su tanti gadget ad alto tasso di tecnologia. Si mette in evidenza anche la presenza del monopattino elettrico di Xiaomi venduto al prezzo di 499 euro. Presenti anche fotocamere e robot aspirapolvere.

Un volantino molto interessante e tutto da sfogliare per non rischiare di perdere nessuna opportunità. Si ricorda che i prezzi sono validi sia online, nell’eShop di Unieuro, che in tutti i suoi punti vendita ufficiali sparsi sul territorio italiano.