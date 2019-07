Xbox One, arriva Alexa in italiano

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento di luglio per le sue console Xbox One. Anche se non si tratta di un update particolarmente ampio, la casa di Redmond ha introdotto due novità decisamente interessanti. La prima, in particolare, riguarda molto da vicino gli utenti italiani. Infatti, il gigante del software ha ampliato il supporto ad Alexa ad altri Paesi tra cui proprio l’Italia.

Tutti coloro che dispongono di una console Xbox One e di uno smart speaker Alexa, potranno scaricare ed installare la Skill Xbox per l’assistente vocale di Amazon. Tutto questo si traduce nella possibilità di poter controllare la console con la propria voce, attraverso dei semplici comandi vocali. Si potrà, per esempio, alzare ed abbassare il volume, mettere in pausa, riprodurre, accendere, spegnere, riavviare, inviare un messaggio, guardare la TV e tantissimo altro ancora. Sulla pagina di supporto Xbox di Microsoft è disponibile una comoda lista di tutti i comandi in italiano supportati.

La seconda novità riguarda un nuovo modo di interagire con Xbox Game Pass. Come noto, Xbox Game Pass offre una libreria di oltre 100 giochi di alta qualità su PC e console da poter giocare quando si desidera. Il tutto al costo di un piccolo abbonamento mensile. Arriva, adesso, la funzione “Gioca più tardi“. In sintesi, i giocatori potranno creare una sorta di lista di titoli preferiti a cui intendono giocare. In questo modo sarà più semplice ricordarsi a quale gioco si vorrà giocare successivamente.

Non mancano poi correttivi ed ottimizzazioni. Il rollout dell’aggiornamento è in corso e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti Xbox One nel giro di poco tempo. Si ricorda che gli Insider che hanno testato l’update non devono nuovamente installare l’aggiornamento in quanto già presente sulle loro console.