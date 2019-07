Panasonic lancia la telecamera AW-UE4

Antonino Caffo,

Per festeggiare l’anniversario dei dieci anni della sua gamma di telecamere PTZ, Panasonic ha presentato AW-UE4WG/KG, successore della telecamera remota AW-HE2, con funzionalità migliorate quali il supporto della risoluzione 4K e l’angolo di visione da 111°.

Secondo Panasonic, con questo modello gli utenti possono effettuare riprese con maggiore versatilità grazie ad inquadrature grandangolari molto ampie che consentono di registrare video di alta qualità anche negli spazi più ristretti. La telecamera offre infatti un singolo sensore da 1/2,5”, 8M pixel, per acquisire immagini 4K con risoluzione 3840 x 2160, supportando una varietà di formati video: 30p, 29p,97p e 25p.

L’AW-UE4 dota ben tre terminali di uscita video HDMI, USB e LAN, con protocollo RTSP/RTMP per la trasmissione diretta in live streaming a piattaforme supportate, come YouTube. La possibilità di connessione tramite cavo USB e/o LAN permette di realizzare una singola soluzione cablata per la trasmissione di video, controllo telecamera e alimentazione.

L’AW-UE4 è stata progettata pensando ai professionisti AV, con un angolo di visione estremamente ampio per un’installazione flessibile in una varietà di spazi”, commenta Andre Meterian, Director Professional Video Systems Business Unit EMEA di Panasonic. “Con l’aggiunta della risoluzione 4K, una potente connettività e l’opzione di caricare video direttamente su servizi di live streaming, siamo convinti che l’AW-UE4 dimostri con quale impegno perseguiamo l’innovazione continua, che ci assicura una posizione leader sul mercato PTZ.

Panasonic, che ha festeggiato il suo 100° anniversario nel 2018, è cresciuta a livello globale ed è oggi attiva tramite 582 società sussidiarie e 87 aziende consociate in tutto il mondo, registrando ricavi netti pari a 62.5 miliardi di euro nell’esercizio conclusosi il 31 marzo 2019. Le divisioni che la compongono sono: Broadcast & ProAV, Communication Solutions, Mobile Solutions, Industrial Medical Vision, Security Solutions, Visual System Solutions.