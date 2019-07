Su TIMVISION arriva la TV di Mediaset

Filippo Vendrame,

Su TIMVISION sbarca la TV di Mediaset. I clienti della piattaforma di streaming televisivo di TIM potranno accedere live, attraverso il TIM Box, a tutti i canali in chiaro Mediaset arricchiti dalle funzionalità evolute restart e play/pause che consentono di mettere in pausa e riprendere la visione dall’inizio del programma in corso.

Entrando più nello specifico di questa novità, ai clienti TIMVISION sarà data anche un’ulteriore possibilità e cioè quella di poter accedere ai programmi trasmessi negli ultimi sette giorni da Canale 5, Italia 1, Retequattro e dai canali tematici free La5, TGCom24, Mediaset Extra, 20, Iris, Italia2, Top Crime e Focus attraverso TIM Box, smart TV, console compatibili e device mobili.

Ancora, attraverso la programmazione dei canali Mediaset, i clienti della piattaforma di streaming televisivo potranno assistere ai principali eventi sportivi a partire dalla migliore partita del mercoledì di Champions League che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5.

Tutte queste importanti novità che arricchiscono l’offerta di TIMVISION, sono il risultato di un accordo già siglato tra TIM e Mediaset lo scorso anno. Partnership che fa un ulteriore passo in avanti verso una strategia di valorizzazione dei contenuti grazie alla qualità della connettività fisso e mobile.

Il TIM Box si conferma così un Hub di servizi multimediali in grado di offrire la migliore customer experience integrata per i servizi video.

In definitiva, gli abbonati TIMVISION con il decoder TIM Box potranno vedere in diretta, grazie alla connessione della rete veloce, i canali Mediaset e consultare la guida tv evoluta, con i dettagli di tutti i programmi anche del digitale terrestre.