Google News, restyling in arrivo a breve

Matteo Tontini,

Cambiamenti in vista per Google News. Il colosso della ricerca ha annunciato nelle scorse ore, tramite un “cinguettio”, una sostanziale modifica alla sezione Notizie su desktop: gli articoli saranno organizzati in stile carta stampata e, inoltre, sarà data più enfasi ai nomi dei publisher.

Ne consegue che Google News sarà sicuramente più piacevole a vedersi, ma la quantità delle notizie sarà ridotta. È bene precisare che il restyling riguarderà solo la sezione Notizie di Google, non il sito news.google.com. Per dirigersi in tale sezione, dopo aver effettuato una ricerca, basta fare clic su Notizie: in questo modo si potrà dare un’occhiata alla copertura di un determinato argomento in base a un ordine cronologico (in alto le notizie più recenti) anziché alla SERP. Il tweet dell’azienda mostra le differenze tra la versione attuale e quella riprogettata.

Over the next couple weeks we’re rolling out a redesigned News tab in Search on desktop. The refreshed design makes publisher names more prominent and organizes articles more clearly to help you find the news you need. Check it out 👇 pic.twitter.com/xa2aZfO4Qd — Google News Initiative (@GoogleNewsInit) July 11, 2019

Come si può notare, il gigante della tecnologia afferma:

Entro le prossime due settimane distribuiremo una scheda News ridisegnata per le ricerche su desktop. Il nuovo design dà maggiore rilievo al nome dell’editore e organizza gli articoli in modo più chiaro per aiutarvi a trovare le notizie di cui avete bisogno.

Sarà interessante vedere l’impatto che tale modifica avrà sul traffico. Essendo minore lo spazio per le notizie, è probabile che alcuni siti ne risentiranno, come è anche possibile assistere a un maggior flusso di utenti per gli editori che riusciranno a essere indicizzati.

Intanto, la società di Mountain View starebbe investigando in merito ad alcuni leak di conversazioni (oltre mille per l’esattezza) tra utenti e Assistente Google, ascoltate da svariati dipendenti della compagnia. Si tratta di una grave violazione della privacy, cui BigG deve rispondere.