Google Earth, novità per i 50 anni dall’allunaggio

Marco Locatelli,

Questa settimana cade il 50esimo anniversario della storica missione Apollo 11, la prima (e unica) volta che l’uomo è sbarcato sulla Luna. Per onorare questo traguardo e gli altri progressi nell’esplorazione spaziale, Google offrirà alcune novità ad hoc su Google Earth.

In primis, Google Earth fa un po’ di storia attraverso una completa presentazione a tappe. Si parte con il discorso del presidente di allora John F. Kennedy che volle a tutti i costi portare l’uomo sulla Luna, fino alle strutture di addestramento degli astronauti per il controllo delle missioni, e il conto alla rovescia per lo storico lancio.

Google non si ferma ovviamente al passato, ma propone anche diverse slide relative al futuro dell’uomo nello spsazio, come i nuovi siti di lancio in vista delle prossime missioni della NASA, l’innalzamento del livello del mare sulla Terra e lo scioglimento dei ghiacciai, i più grandi telescopi del mondo, i satelliti che ruotano silenziosamente attorno alla Terra, l’ambiziosa missione su Marte.

Google Earth è soprattutto esplorazione, ed ecco allora la possibilità di visitare comodamente dalla poltrona la Luna grazie ad un nuovo strumento di animazione per immagini satellitari 3D. A partire da oggi, inoltre, gli utenti saranno in grado di creare animazioni di Luna e Marte usando proprio questo strumento, aprendo un nuovo mondo per i creatori di video. Basta usare il menu “Mondo” dalla nuova pagina del progetto o andare alla pagina delle impostazioni del progetto per iniziare.

Dulcis in fundo, l’iniziativa di Google Earth per i 50 anni dall’allunaggio vuole anche essere un omaggio ai dieci iconici esploratori dello spazio:

Infine – si legge sul blog ufficiale di Google -, onoriamo 10 iconici esploratori dello spazio: uomini, donne e robot che hanno avanzato la nostra comprensione del mondo oltre il nostro pianeta attraverso la ricerca e i viaggi nello spazio.

Tra questi ovviamente Yuri Gagarin, il primo uomo nello spazio; Mae Jemison, la prima donna afro-americana nello spazio; Sally Ride, il primo astronauto LGBTQ a viaggiare nel cosmo; Carl Sagan, l’astrofisico che ha contribuito a diffondere la scienza attraverso la serie televisiva “Cosmos: A Personal Voyage”. C’è anche il quiz dedicata all’esplorazione spaziale, che potete trovare a questo link, purtroppo solo in lingua inglese per il momento.