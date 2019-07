Lotus Evija, elettrica e con 2.000 cavalli

Filippo Vendrame,

Le auto elettriche possono essere non solo auto sportive ma anche delle vere e proprie hypercar. Lotus ha infatti presentato Evija, una supersportiva che il costruttore inglese definisce la più potente vettura da strada al mondo. Lotus Evija può disporre, infatti, di ben 2.000 cavalli e di 1.700 Nm di coppia.

Tutta questa cavalleria le consente di accelerare da 0 a 100 Km/h in meno di 3 secondi. Ma il dato più “spaventoso” è il tempo in cui raggiunge la velocità di 300 Km/h, appena 9 secondi. La velocità massima è di 320 Km/h. Il powertrain di Lotus per questa sua hypercar adotta uno schema molto interessante. Evija utilizza quattro motori elettrici e un pacco batteria da 70 kWh. I 4 motori garantiranno anche la presenza della trazione integrale che consentirà una migliore tenuta di strada. Nonostante queste super prestazioni, Lotus comunica un’autonomia di 402 Km. Inoltre, la batteria è stata progettata per supportare ricariche ad una potenza sino a 800 kW, cosa che consentirebbe di fare il pieno di elettroni in appena 9 minuti.

Ovviamente, serviranno colonnine di ricarica adeguate ancora non disponibili. Con la tecnologia di ricarica esistente, Evija sarà in grado di ricaricare l’80% in 12 minuti e il 100% in 18 minuti utilizzando una colonnina di ricarica DC da 350 kW.

Lotus ha lavorato molto su ogni aspetto dell’auto elettrica. Per esempio, la monoscocca in fibra di carbonio ultraleggera rende questa Lotus l’hypercar elettrica più leggera con un peso di 1.680 kg.

Chi pensa che la Lotus Evija sia solo un sogno in un cassetto si sbaglia di grosso. La produzione inizierà nel 2020 e ne saranno costruiti 130 esemplari.

Ovviamente, il prezzo sarà allineato all’esclusività di questa autovettura. I fortunati possessori della Lotus Evija dovranno prepararsi a sborsare una cifra che partirà da 1.7 milioni di sterline, cioè poco meno di 1.9 milioni di euro.