Nintendo Switch, nuovo modello con autonomia da 9h

Marco Locatelli,

Come si può leggere sull’edizione giapponese del sito web ufficiale di Nintendo sta per arrivare sul mercato un nuovo modello di Nintendo Switch. Niente “Pro”, si tratta semplicemente di una revisione dell’attuale console che garantirà fino a nove ore di utilizzo con una singola ricarica.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche, la console presenta un hardware invariato rispetto alla console lanciata a marzo 2017. Anche il prezzo di listino dovrebbe essere ancora lo stesso, e quindi 329 euro.

Stando a quanto scrive il portale Nintendo of Japan, la revisione di Switch porterà l’autonomia della console ibrida a 4,5-9 ore per singola ricarica. Ad esempio, Nintendo stima che con un gioco come The Legend of Zelda: Breath of the Wild sulla nuova console si potrà giocare per 5,5 ore di fila.

Con l’attuale versione disponibile sul mercato, con una singola ricarica è possibile giocare per 2,5-6,5 ore, a seconda del videogioco. Con l’ultimo Zelda, ad esempio, si arriva a circa 3 ore di gioco e 4 ore con Switch Lite.

Il nuovo modello arriverà sul mercato giapponese già ad agosto, mentre in Italia dovrebbe arrivare ad inizio settembre. Tra la console originale e la revisione cambia solamente il numero di serie: HAC-001-01 la nuova e HAC-001 la “vecchia”.

L’annuncio di questa nuova versione arriva ad una sola settimana dall’annuncio di Nintendo Switch Lite, console pensata per giocare unicamente in modalità portatile, quindi senza dock station e i Joy-Con controller non si possono rimuovere dal corpo. Nintendo Switch Lite dispone di comandi integrati ed è più compatta della versione top di gamma Nintendo Switch (lo schermo passa da 6.2 a 5.5 pollici). Non è dotata dello stand integrato per la modalità da tavolo e, trattandosi di una console portatile, non trasmette l’immagine alla TV. Per questo motivo, la confezione non include una base o un cavo HDMI.

Ricordiamo che Nintendo Switch Lite sarà disponibile dal 20 settembre in tre diversi colori: giallo, grigio e turchese, al prezzo di 219,98 euro.