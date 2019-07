Windows 10 19H2 build 18362.10006 agli Insider

Filippo Vendrame,

Appena due giorni fa, Microsoft aveva distribuito la build 18362.10005 di Windows 10 19H2 agli Insider che fanno parte dello Slow Ring. Tale build si caratterizzava per la possibilità di poter integrare maggiormente gli assistenti vocali di terze parti come Alexa. Tuttavia, nelle note di rilascio si specificava che tutte le piccole novità introdotte da questa build erano disattivate di default.

Con il rilascio della nuova build 18362.10006 di questa nuova versione di sviluppo di Windows 10, Microsoft ha attivato queste novità. La casa di Redmond evidenzia, però, che la build 18362.10006 è destinata solo a un sottoinsieme di Insiders dello Slow Ring. Ciò significa che non tutti gli utenti riceveranno questo aggiornamento.

Il gigante del software non ha voluto rilasciare un completo change log e questo fa pensare che l’unica novità sia proprio quella specificata dalla società nel brevissimo comunicato di lancio della build. Una distribuzione alquanto particolare soprattutto perché l’aggiornamento non arriverà a tutti.

Windows 10 19H2, si ricorda, sarà un grande aggiornamento di manutenzione, una sorta di Service Pack vecchia maniera, che andrà ad affinare il funzionamento di Windows 10. Non ci saranno grandi novità in termini di funzionalità anche se non è escluso che arrivi comunque qualcosina di nuovo, soprattutto a livello di supporto.

Questo aggiornamento arriverà in autunno anche se una data esatta non è stata specificata. Visto che lo sviluppo dovrebbe procedere rapidamente non essendoci vere novità da testare, indiscrezioni affermano che il rollout potrebbe iniziare già a fine settembre e non ad ottobre.

Windows 10 19H2 sarà distribuito attraverso Windows Update sotto forma di un classico aggiornamento cumulativo.