Bitcoin ha battuto tutti nel secondo trimestre

Antonino Caffo,

Il valore del mercato di Bitcoin è cresciuto del 10,4% durante il secondo trimestre del 2019. Lo dice il rapporto trimestrale di CoinGecko, secondo cui la criptovaluta più famosa al mondo ha aumentato il suo predominio dal 54,6 al 65% nel periodo di tempo specificato.

EOS e XRP hanno subito le perdite maggiori, scendendo di quasi la metà dalla loro posizione nel panorama delle criptomonete. In particolare, XRP è sceso dal 9,8% al 5,7%, con una diminuzione del 4,1% nel complesso. Nel frattempo, EOS ha visto il suo dominio sul mercato ridotto dal 3,3% al 2%, con un calo di 1,3 punti. Quasi tutte le altre monete hanno perso qualcosa nel trimestre. Il rapporto ha anche rivisto la performance della valuta digitale tra aprile e giugno del 2019, rilevando come il valore fosse salito da 4.103 dollari a ben 10.888 dollari.

Il grafico qui sopra, proveniente proprio da CoinGecko, mostra un notevole aumento del prezzo di Bitcoin dopo l’annuncio di Libra da parte di Facebook, con un assessment intorno ai 9.819 dollari. Uno sguardo alle classifiche di CoinGecko evidenzia che la criptovaluta ha subito un forte calo martedì 16 luglio e da allora non è riuscita a raggiungere il valore di 10.000 dollari, ottenuto in concomitanza con la presentazione di Libra.

Il rapporto ha anche esaminato la performance di Bitcoin sulle tendenze di Google, osservando come ha superato “Azioni” in termini di popolarità nella categoria Finanza, con un margine relativamente ampio, per la prima volta in due anni. L’ultima volta che è stata osservata questa tendenza è stata durante la corsa ai 20.000 dollari, un caso che ora i tecnici ed entusiasti vedono come possibile nuovo consolidamento del valore, per un progetto che, vale la pena ricordarlo, non si è ancora tolto di dosso il rischio della bolla.