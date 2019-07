Campus Party svela i CPHack: iscrizione aperte

Filippo Vendrame,

Campus Party ha svelato i CPHack (hackathon in formato Campus Party) che sono in programma per questa nuova edizione italiana 2019. I CPHack sono molto di più di un hackathon. Trattasi, infatti, di uno strumento di Open Innovation per rispondere alle sfide del futuro che aziende e istituzioni devono affrontare. Possono quindi essere visti come un modo per interagire, relazionarsi, arricchire le proprie competenze e offrono la possibilità di continuare a sviluppare il proprio progetto con una delle aziende promotrici.

In palio ci sono ricchi premi sia in denaro che in benefit. Per esempio, ci sarà la possibilità di poter continuare a lavorare direttamente in azienda sul proprio progetto. CPHack è dunque uno speciale format di hackathon sviluppato da Campus Party e tree in cui innovatori, developers, ingegneri, marketers, social addicted, designer, makers e creativi si incontrano, si scambiano idee, creano. Le sfide che i giovani innovatori dovranno affrontare sono: Illimity – OltreHack Vai oltre la forma; Procter & Gamble – GilletteHACK Heated razor: a new retail experience; Innextable – Innexta Score App Hack; Eni Hack – Eni Station Reloaded; Vodafone – E-gaming Hack.

I CPHack a cui è possibile partecipare ed iscriversi sono:

Innextable – Innexta Score App Hack – 25-26 luglio 2019

Innexta e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, portano a Campus Party Innextable, la challenge fintech su Innexta Score – piattaforma digitale per la valutazione sintetica e immediata del livello di rischiosità di un’impresa. Cerchiamo esperti di grafica, designer, developer e informatici. Obiettivo? Perfezionare UX, UI e communication strategy della webapp.

Montepremi: 1° classificato 1.000 €; i primi 3 classificati avranno la possibilità di portare il Pitch a SMAU insieme a Innexta, a Milano dal 22 al 24 ottobre.

Per iscriversi basta recarsi su questa pagina.

Vodafone – E-gaming Hack – 26-27 luglio 2019

Quest’anno a Campus Party, Vodafone lancia E-gaming Hack, l’hackathon dedicato ad appassionati di gaming e tecnologia.

L’obiettivo della challenge è quello di sfruttare le potenzialità della tecnologia Vodafone (rete fissa e mobile, 5G, partnership con Electronic Sports League) e ideare game experience uniche.

Montepremi: 1° classificato 2.500€; 2° classificato 1.500 €; 3° classificato 1.000 €, Premi erogati in buoni Amazon.

Per iscriversi basta recarsi su questa pagina.

illimity – OltreHACK Vai oltre la forma 25-26 luglio 2019

Si può fare innovazione in una banca? illimity – startup bancaria ad alto tasso tecnologico – cerca team di innovatori per pensare e realizzare le migliori features per rendere l’app lo strumento perfetto per la customer experience. L’obiettivo di OltreHACK è ripensare, disegnare e realizzare features innovative per l’App e trasformare gli utenti in innovatori, gamechangers, #illimiters.

Montepremi: 1° classificato 2.500 €, 2° classificato 1.500 €, 3° classificato 1.000 €. illimity, inoltre, offre l’opportunità di uno stage in azienda, per la persona che si distinguerà per curiosità, entusiasmo ed intraprendenza e che sarà selezionata dai mentor (Design e Tech Lead).

Per iscriversi basta recarsi su questa pagina.

P&G – GilletteHACK Heated razor: a new retail experience – 25 e 26 luglio 2019

Creare un business model innovativo per una grande azienda come P&G? Il 25 e 26 luglio a Campus Party c’è GilletteHACK. P&G ti sfida a sviluppare in due giorni soluzioni innovative per il lancio di Heated Razor, il nuovo prodotto di punta del brand Gillette. 30h di brainstorming no-stop per ideare il modello di business vincente per Heated Razor e regalare al cliente la migliore esperienza d’acquisto possibile.

Montepremi: premi, prodotti P&G, gadget ma soprattutto training experience in azienda e non solo.

Per iscriversi basta recarsi su questa pagina.

Eni HACK – Eni Station Reloaded – 25-26 luglio 2019

Eni lancia la rivoluzione delle Eni Station. Marketers, innovatori e designer si metteranno alla prova per ridisegnare il concetto di stazione di servizio.

Montepremi: un viaggio a Barcellona per la partecipazione al prossimo MWC (Mobile World Conference), dal 24 al 27 febbraio 2020.

Per iscriversi basta recarsi su questa pagina.

I candidati possono iscriversi come team (da 3 a 5 persone) o come singoli. Maggiori informazioni sui CPHack direttamente all’interno di questa pagina.

Campus Party, l’edizione italiana del più grande festival internazionale su innovazione e creatività, avrà luogo a Fiera Milano Rho dal 24 al 27 luglio.