Lenovo, novità per l’Italia tra business e gaming

Marco Locatelli,

In occasione dell’evento Lenovation, riservato alla stampa, Lenovo ha presentato tutti i nuovi dispositivi in arrivo in Italia per la casa, il lavoro e il divertimento.

Di seguito una carrellata dei prodotti Lenovo, concepiti – come dichiara la società – per portare a tutti una tecnologia intelligente, secondo il nuovo concetto di “Smarter Technology for All”.

ThinkBook: tecnologia per le PMI

ThinkBook è il nuovo marchio di prodotti dedicati alle piccole e medie imprese che fa il suo debutto con laptop ultrasottili che riuniscono la portabilità e la facilità d’uso dei dispositivi consumer moderni e la potenza di calcolo di un PC. In un mondo costantemente connesso, i professionisti di oggi necessitano di un laptop leggero che possa essere utilizzato per collaborare da quasi ogni località remota. In particolare le generazioni dei Millennial e dei Gen Z sono le più abili nel gestire la tecnologia mobile per accrescere la produttività.

Sulla base di ricerche effettuate sui clienti – si legge nel comunicato stampa Lenovo -, ThinkBook è stato specificamente progettato per le piccole e medie imprese che normalmente acquistano laptop consumer in virtù dei vantaggi percepiti di prezzo e di design, ma sono costretti a rinunciare a servizi e garanzie estese di tipo professionale.

L’ultrasottile ThinkBook serie S da 13 pollici, è progettato per gli utenti business che non possono rinunciare a servizi essenziali quali la sicurezza, l’affidabilità e i servizi di supporto, ma al contempo desiderano avere dispositivi eleganti che offrano in un PC l’esperienza d’uso di uno smartphone. Perfetto per qualsiasi tipo di azienda, il nuovo Lenovo ThinkBook 13s riunisce uno stile moderno ed elementi di design tipici dei dispositivi consumer, ad esempio gli chassis in alluminio, con le funzioni di sicurezza che un utente professionale si aspetta dalla famiglia di PC Think.

Lenovo Yoga, i più “intelligenti”

L’intelligenza artificiale, associata a tecnologie audio e video avanzate, fa dei computer Lenovo Yoga di nuova generazione i più intelligenti mai proposti sul mercato. Rivolti agli utenti più attenti all’innovazione, che siano professionisti o consumatori sempre in viaggio, creatori o progettisti di contenuti digitali, le tecnologie presenti nei nuovi Yoga S940 aiutano la produttività e contribuiscono a rendere più semplice la vita di tutti i giorni.

Il laptop Yoga S940 ultrasottile con Windows 10 offre sicurezza e privacy senza compromettere la produttività e la praticità d’uso grazie a una completa suite di funzioni Lenovo Smart-Assist abilitate dall’intelligenza artificiale. Grazie all’AI, è infatti possibile annullare automaticamente il rumore di fondo e sfocare le immagini in secondo piano nel corso delle videochiamate. Non appena l’utente smette di guardare lo schermo del laptop, i sensori AI dello Yoga S940 sono in grado di rilevarne l’assenza e bloccare il display in modo da proteggere i dati da sguardi indiscreti, anche rilevando e segnalando uno sguardo indiscreto alle spalle dell’utente. Yoga S940 è inoltre in grado di migliorare la produttività dell’utente spostando il contenuto delle finestre aperte ma non in uso su un monitor esterno connesso al computer. Il nuovo Yoga S940 è inoltre il primo laptop al mondo a presentare un vetro curvo Contour Glass che si avvolge attorno alla cornice del display, riducendone ancora di più lo spessore.

I nuovi IdeaPad

La nuova gamma di PC consumer IdeaPad con Windows 10, offre agli studenti, ai giovani professionisti e alle famiglie una maggiore scelta di forme e colori e diverse soluzioni per le attività quotidiane di navigazione e scrittura, senza grande impegno di budget, il nuovo notebook ultrasottile IdeaPad S540 combina prestazioni elevate, grande portabilità e una lunga durata della batteria consentendo agli utenti di lavorare ovunque in mobilità.

Dotato di grande potenza con l’ultimo processore Intel Core i7 di ottava generazione con GPU NVIDIA GeForce MX250 o l’opzione di un processore mobile AMD Ryzen 7 3700U con grafica Radeon RX Vega 10, l’IdeaPad S540 ha una potenza di calcolo più che sufficiente per guardare film e serie tv, elaborare testi e fare shopping online. Offre inoltre fino a 12 ore di autonomia della batteria con la tecnologia RapidCharge, che consente fino a 2 ore di utilizzo con circa 15 minuti di ricarica. Disponibile in tre diverse opzioni di colore, tra cui Abyss Blue, Copper e Mineral Grey, il profilo elegante di IdeaPad S540 ha cornici più sottili rispetto ai modelli precedenti, che vanno a contornare un brillante display IPS Full HD opzionale. Accoppiato con il sistema di altoparlanti Dolby Audio, IdeaPad S540 offre un suono forte e chiaro attraverso gli speaker progettati specificamente da Dolby per questo dispositivo.

Sottile e versatile per chi è in movimento, il nuovo laptop convertibile 2-in-1 IdeaPad C340 è un parente stretto dell’IdeaPad S540. Offre una durata della batteria fino a 8 ore con tecnologia RapidCharge5, supporto Active Pen su determinati modelli per prendere appunti o scrivere comodamente da qualsiasi luogo e un lettore di impronte digitali integrato opzionale per un rapido e semplice accesso al PC. Disponibile anche nei formati da 14 pollici e 15 pollici con tre straordinarie opzioni di colore, IdeaPad C340 può facilmente passare dalla modalità laptop a quella tablet per digitare e-mail e gestire fogli di lavoro più lunghi, oppure per guardare video durante gli spostamenti quotidiani.

Lenovo per il gaming con Legion

L’ultima serie di PC gaming Lenovo Legion è più potente che mai, con una gamma di laptop ad alte prestazioni e un’intera famiglia di accessori e monitor da gaming completamente ridisegnati. Tra questi spiccano i potenti nuovi laptop Lenovo Legion Y740.

Lenovo Legion presenta un design adatto tanto per il salotto di casa quanto per la sala riunioni di un’azienda. Con la retroilluminazione blu e un design elegante, il Lenovo IdeaPad L340 Gaming è un laptop mainstream ideale per chi fa multitasking e gioca occasionalmente. Dotato di modalità “Quick” per giocare e di modalità “Quiet” per lavorare, può passare istantaneamente da una modalità all’altra. Disponibile con display da 15 o 17 pollici, Lenovo IdeaPad L340 Gaming ha caratteristiche di nuova generazione, compresi processori mobile Intel Core i7 fino alla nona generazione, GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 e suono Dolby Audio integrato nel laptop per portate il gaming mobile a un’altra dimensione.

Associato ai PC, il monitor Lenovo Legion Y44w è un display curvo ultra-wide da 43,4 pollici, risoluzione 3840 x 1200 e una luminosità di picco di 450 nit, pensato per i gamer che desiderano avere un campo visivo panoramico sul gioco. Refresh rate di 144 Hz, dotato inoltre di DisplayHDR 400 certificato VESA associato alla tecnologia AMD Radeon FreeSync 2.

Completano la lineup di prodotti le novità di Lenovo in campo visual, con i nuovi monitor ThinkVision P44w da 43,3 pollici e possibilità di visualizzare due display affiancati senza soluzione di continuità, grazie al rapporto 32:10 e alla risoluzione da 3840×1200 che di fatto rende il P44w equivalente a due monitor 16:10 da 24 pollici affiancati. Le porte USB-C integrate consentono di trasferire dati e segnali audio-video, oltre alla possibilità di alimentazione fino a 90W.

Prezzi e disponibilità

ThinkBook 13s sarà disponibile in Italia da agosto a partire da € 779€ + IVA

sarà disponibile in Italia da agosto a partire da € 779€ + IVA Yoga S940 sarà disponibile in Italia da settembre a partire da € 1.899,00 IVA inclusa

sarà disponibile in Italia da settembre a partire da € 1.899,00 IVA inclusa IdeaPad S540 sarà disponibile in Italia da settembre a partire da € 749,00 IVA inclusa

sarà disponibile in Italia da settembre a partire da € 749,00 IVA inclusa IdeaPad C340 sarà disponibile in Italia da novembre in Italia a partire da € 699,00 IVA inclusa

sarà disponibile in Italia da novembre in Italia a partire da € 699,00 IVA inclusa Legion Y740 è ora disponibile in Italia a partire da € 2199,00 IVA inclusa

è ora disponibile in Italia a partire da € 2199,00 IVA inclusa IdeaPad L340 Gaming sarà disponibile in Italia da settembre a partire da € 899,00 IVA inclusa

sarà disponibile in Italia da settembre a partire da € 899,00 IVA inclusa Lenovo Legion Y44w è disponibile in Italia a partire € 1.299,00 + IVA

è disponibile in Italia a partire € 1.299,00 + IVA ThinkVision P44w è disponibile in Italia a partire da € 1.099,00 + IVA

è disponibile in Italia a partire da € 1.099,00 + IVA Lenovo 15.6″ Commuter Backpack è disponibile in Italia a partire da € 76,00 + IVA

è disponibile in Italia a partire da € 76,00 + IVA Lenovo VOIP 360 Camera Speaker è disponibile in Italia a partire da € 243,00 + IVA