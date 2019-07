Filippo Vendrame,

Lenovo offre diversi tablet pc ai suoi clienti. Ci sono modelli Android e modelli Windows 10 pensati per utilizzi differenti. I prodotti Android, infatti, possono essere sfruttati principalmente per l’intrattenimento e per una navigazione più comoda rispetto a quella offerta dagli smartphone. I tablet pc Windows 10, in realtà, non sono propriamente dei tablet pc in senso stretto.

Sono piuttosto dei veri e propri PC dotati di schermi touch che si caratterizzano per la possibilità di poter scollegare la tastiera. In questo modo possono essere usati come tablet pc, pur mantenendo tutte le potenzialità dei computer dotati del sistema operativo di Microsoft. I tablet pc, oggi, dispongono di un mercato più piccolo rispetto al passato e parlando di soluzioni “pure”, Android non ha saputo sfondare. Molto meglio vanno i prodotti Windows 10 che però per costi e utilizzi vanno visti più che come piccoli notebook che come tablet pc.

Tablet Lenovo: i 5 migliori modelli

Lenovo Smart Tab (↑)

Particolarissimo tablet pc che può diventare uno smart display. Dispone di Alexa ed è possibile interagire con la voce per poter visualizzare informazioni, foto, riprodurre video, trovare informazioni e tantissimo altro ancora. Permette anche di gestire le soluzioni connesse di casa. Dal punto di vista tecnico dispone di un display da 10,1 pollici Full HD, processore Qualcomm Snapdragon 450, 16 GB di storage espandibili fino a 128 GB e 2 GB di RAM.

Pro : Alexa, smart speaker

: Alexa, smart speaker Contro: nulla da segnalare

Prezzo di 199 euro. (Trova gli sconti su Amazon)

Lenovo Tab M10 (↑)

Tablet pc Android di fascia medio/bassa caratterizzato da un hardware discreto pensato per garantire agli utenti una buona esperienza d’uso nella navigazione e nella fruizione di contenuti video. La scheda tecnica vede la presenza di un display da 10,1 pollici IPS Full HD. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 450 abbinato sino a 3 GB di RAM e sino a 32 GB di storage espandibile con memorie microSD.

Pro : prezzo, buone prestazioni

: prezzo, buone prestazioni Contro: nulla da segnalare

Prezzi a partire da 149 euro per la variante con 2 GB di RAM e 16 GB di storage. (Confronta le offerte su Amazon)

Lenovo TAB 7 (↑)

Tablet pc Android economico, pensato per essere usato facilmente in mobilità per Internet, email e qualche video. La scheda tecnica evidenzia un display da 7 pollici con risoluzione 1280 x 720 pixel. Cuore pulsante un processore MediaTek con 1 GB di RAM e 16 GB di storage. Con il suo spessore di soli 8.8mm, Tab 7 può essere riposto in qualsiasi borsa o direttamente in tasca senza problemi di ingombro.

Pro : prezzo, dimensioni

: prezzo, dimensioni Contro: hardware scarso

Prezzo di 99 euro. (Scopri gli sconti su Amazon)

Lenovo Thinkpad X1 (↑)

Più di un tablet, un vero e proprio notebook collegandolo alla tastiera cover. Un prodotto che strizza l’occhio a tutti coloro che apprezzano i Surface di casa Microsoft. La scheda tecnica è decisamente importante e ben lontana a quella dei classici tablet pc. Il display dispone di una risoluzione da 3.000 x 2.000 pixel e il processore può arrivare sino al performante Intel Core vPro di ottava generazione. La RAM, invece, può arrivare a ben 16 GB, mentre il disco SSD sino a 1 TB.

Pro : Windows 10, form factor, prestazioni

: Windows 10, form factor, prestazioni Contro: prezzo

Prezzi a partire da 1.789,00 euro. (Trova tutte le promozioni di Amazon)

Lenovo Yoga Book (↑)

I tablet YOGA definiscono un nuovo standard nella progettazione dei tablet. Diverse modalità d’uso permettono ai tablet Yoga di adattarsi a ogni esigenza, mentre la durata incredibilmente estesa della batteria e la possibilità di scegliere il sistema operativo ne fanno il dispositivo perfetto per il lavoro e per il tempo libero. Processore fino a Intel Core i5 di settima generazione. Schermo touch IPS QHD (2560 x 1600) da 27,43 cm (10,8 pollici) con supporto per stilo.

Pro : Windows 10, form factor, prestazioni

: Windows 10, form factor, prestazioni Contro: prezzo

Prezzo da 899 euro. (Trova tutte le promozioni su Amazon)

Come scegliere (↑)

La scelta dipende tutto dal fine di utilizzo del dispositivo. Se si vuole un tablet pc in grado di essere agile, leggero e che permetta di compiere molte attività di base come navigazione, email e fruizione di video senza grosse problematiche, allora può andare benissimo un modello Android.

Se, invece, si vuole un prodotto che focalizzi la sua attenzione sulla produttività, i modelli Windows 10 sono l’ideale. Ovviamente, sono target di utilizzo differenti ed anche i prezzi sono davvero molto diversi. Nel caso si volesse puntare sui prodotti Windows 10 bisogna prestare attenzione bene all’hardware ed in particolare su RAM e storage.

La scelta della redazione (↑)

I modelli Windows 10 sono sicuramente potenti e versatili ma anche molto costosi e fanno parte di una fascia di mercato in cui sono presenti tante altre alternative. Quindi se non c’è bisogno di un prodotto di questo tipo è preferibile puntare sui modelli Android che con una spesa contenuta offrono comunque un’esperienza d’uso valida per molte delle più comuni operazioni di tutto il giorno. Il più interessante è sicuramente il Lenovo Smart Tab che può fungere anche da smart display con Alexa.