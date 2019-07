YI Nightscape, dash cam che ci vede anche di notte

Filippo Vendrame,

YI Technology ha presentato Nightscape, una dash cam che ci vede anche di notte. Ma non solo, perché questo interessante prodotto è stato equipaggiato con le funzionalità ADAS, per evitare collisioni con altre vetture, e di connettività WiFi per il controllo remoto via app dedicata. Per garantire una visione ottimale anche di notte, questa dash cam è equipaggiata con un sensore Sony STARVIS che si caratterizza per una spicata sensibilità alla luce.

Inoltre, grazie all’algoritmo proprietario WDR di YI Technology, la dash cam Nightscape assicura immagini sempre nitide, evitando problemi di penombra o sovraesposizione pure in condizioni di bassa luminosità. I video registrati presentano una risoluzione Full HD e l’ottica composta da sei lenti offre un angolo di visione di 140 gradi e un incremento della luce catturata. YI Nightscape dispone pure di un comodo display LCD da 2,4 pollici. YI Technology ha progettato questo suo prodotto senza batteria per contenerne le dimensioni e per evitare problemi di funzionamento in situazioni di temperature estreme.

Per funzionare, la dash cam YI Nightscape utilizza una normale porta USB. Inoltre, è in grado di operare senza difficoltà a temperature che vanno tra -30° e 85°. Non solo tanta tecnologia ma anche design perché la dash cam YI Technology Nightscape offre il perfetto equilibrio tra forma e funzionalità, con un profilo elegante e una finitura raffinata che si adattano alla perfezione anche al veicolo più esclusivo.

YI Nightscape è disponibile su Amazon Italia al prezzo di 79,99 euro.

YI Technology, si ricorda, con il supporto di Xiaomi intende rendere la smart home security accessibile a tutti, offrendo funzionalità avanzate come audio 2-way, rilevazione di movimento, visione notturna e qualità HD 1080p, senza alzare il prezzo dei suoi prodotti.