Amazon Business annuncia Amazon Business Exchange

Amazon Business ha annunciato la prima conferenza dedicata ai clienti: Amazon Business Exchange. Questo importante evento si terrà a Londra il 9 ottobre, presso Victoria House Basement. Al suo interno, saranno sviluppate 12 sessioni dedicate sul tema dell’approvvigionamento, delle innovazioni e delle nuove tecnologie.

La prima conferenza in Europa dedicata ai clienti business di Amazon si rivolge ai leader della catena di approvvigionamento, della finanza e della supply chain di tutti i settori industriali. Entrando nello specifico dell’evento, i manager di Amazon, esperti, partner e clienti di Amazon Business guideranno workshop operativi, keynote speech e sessioni di gruppo dedicate. Inoltre, i responsabili di Amazon Business saranno disponibili per rispondere alle domande.

Tra le varie attività dell’appuntamento Amazon Business Exchange si menzionano i keynote tenuti da Paul Harlington, Group Procurement Director di TUI Group, Renate Bachmann, Global Senior Sourcing Initiatives Leader di GE e Dietmar Harteveld, Head of SCM, EMEA di Siemens.

Inoltre, si terranno sessioni di gruppo dedicate a dati, analytics e ai KPI sul procurement e panel focalizzati sulla gestione del cambiamento organizzativo e della disruption mentre si sviluppa innovazione. Infine, durante l’evento ci saranno opportunità di networking con altri responsabili degli acquisti.

Todd Heimes, Director di Amazon Business Europa e organizzatore di Amazon Business Exchange, ha commentato così questo nuovo evento:

Siamo felici di riunire la community dei responsabili degli acquisti, un’occasione per sviluppare contatti e collaborazioni. A questo evento gratuito, i partecipanti da tutta Europa potranno apprendere come accelerare la trasformazione dei propri metodi di approvvigionamento, come innovare in modo rapido e come costruire processi e organizzazioni più agili ed efficienti.