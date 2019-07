Ho. Mobile, arriva il servizio Autoricarica

Filippo Vendrame,

Importanti novità per Ho. Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone. Ho. Mobile ha lanciato il servizio Autoricarica che come fa ben intuire il nome, permette di ricaricare automaticamente la propria SIM del valore del proprio piano tariffario un paio di giorni prima del rinnovo. In questo modo, i clienti non dovranno preoccuparsi di ricaricare la loro SIM prima del rinnovo mensile della loro tariffa. Gli addebiti del servizio Autoricarica possono avvenire attraverso Visa, Mastercard e PayPal.

Al momento, per poter usufruire di questa nuova opportunità, i clienti dell’operatore virtuale dovranno attivarla direttamente dalla loro area riservata sul sito di Ho. Mobile, all’interno della sezione “La mia offerta“. Secondo quanto ha anticipato MondoMobileWeb, a partire dal prossimo 26 di luglio, attraverso il rilascio di un aggiornamento per l’app mobile dell’operatore virtuale, la funzione Autoricarica sarà gestibile anche via smartphone.

Trattasi di una novità molto interessante che va a colmare una piccola lacuna di questo operatore virtuale. I servizi di Autoricarica, infatti, sono abbastanza comuni ma Ho. Mobile, sino ad ora, ne era sprovvisto.

Ho. Mobile, le tariffe

L’attuale offerta tariffaria di Ho. Mobile è la seguente. Ho 12.99 offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet a 12,99 euro al mese con tutti i servizi compresi. Attivabile da chi proviene da TIM, Wind, Vodafone e 3 Italia. Per chi proviene da Iliad e da alcuni operatori virtuale è disponibile Ho 6.99 che offre sempre i medesimi contenuti ma ad un costo di 6,99 euro. Infine, per i nuovi numeri e per chi effettua la portabilità da Kena Mobile e da Daily Telecom è disponibile Ho. 8.99. Sempre stessi contenuti ma ad un canone mensile di 8,99 euro.