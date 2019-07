Honor 9X e 9X Pro, fotocamera frontale pop-up

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato due nuovi smartphone di fascia media. Honor 9X e 9X Pro condividono il design e molte specifiche hardware, differenziandosi principalmente per la quantità di RAM e il numero di fotocamere. Una delle caratteristiche comuni è la fotocamera frontale pop-up. Al momento non è noto se e quando arriveranno anche in Europa.

L’estetica è sempre stata una peculiarità di Honor. Per i nuovi smartphone è stata scelta una cover in vetro con sfumature cromatiche (gradienti) a forma di X che cambiano tonalità in base all’inclinazione. L’elevato screen-to-body ratio è stato ottenuto riducendo lo spessore delle cornici e soprattutto adottando un meccanismo pop-up per la fotocamera frontale da 16 megapixel (f/2.2). Quindi non ci sono notch o fori. La capsula auricolare si trova invece nel bordo superiore.

La dotazione hardware di Honor 9X comprende lo schermo da 6,59 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), il processore octa core Kirin 810, 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Honor 9X Pro integra invece 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il calore generato viene smaltito dal sistema di raffreddamento a liquido.

Entrambi hanno fotocamere posteriori da 48 megapixel con obiettivo standard (f/1.8) e sensore di profondità da 2 megapixel. Solo Honor 9X Pro ha una terza fotocamera da 8 megapixel con obiettivo grandangolare (f/2.4). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e il lettore di impronte digitali laterale.

La batteria ha una capacità di 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.1.1. Honor 9X sarà disponibile dal 30 luglio nelle colorazioni Midnight Black, Blue e Red. Honor 9X Pro (colori Midnight Black e Blue) arriverà sul mercato cinese il 9 agosto.