Pokémon GO, Pokémon Ombra spariti dal gioco

Sono passate poche ore dall’introduzione dei Pokémon Ombra in Pokémon GO e gli utenti hanno subito cercato di dargli la caccia.

I mostriciattoli tascabili sono stati aggiunti al titolo in realtà aumentata insieme al Team Rocket, che ha assediato alcuni PokéStop. I giocatori hanno dunque provato a espugnarli, affrontando le reclute dei ladruncoli per procedere alla cattura dei bramati Pokémon Ombra. Tuttavia, pare che adesso questi ultimi siano del tutto spariti dal gioco.

L’ipotesi più plausibile è che ci siano stati problemi tecnici con la nuova funzionalità introdotta. Attualmente non ci sono comunicati ufficiali forniti da Niantic, pertanto è difficile sapere quale sia la vera causa. Gli sviluppatori hanno mascherato l’inghippo come una specie di indagine condotta dal professor Willow, che avrebbe notato come il misterioso fenomeno legato ai PokéStop oscuri si sia improvvisamente interrotto.

Di conseguenza, molti giocatori hanno espresso il proprio dissenso, specie per la poca chiarezza da parte del team di sviluppo. Infatti, non avendo notizie ufficiali al riguardo, in molti hanno continuato a cercare i Pokémon Ombra per diverso tempo, pensando semplicemente che non riuscissero a trovarli a causa della loro rarità. È difficile prevedere adesso come si muoverà Niantic Labs: qualora non dovesse trattarsi di un problema troppo grave, le nuove creature potrebbero essere reintrodotte nel giro di poco tempo; se invece gli sviluppatori dovessero aver bisogno di ore/giorni per sistemare la faccenda, potrebbe essere pubblicato un comunicato ufficiale.

Chiaramente, sono spariti anche i Pokémon Ombra già catturati dagli allenatori, motivo in più per cui diversi giocatori si sono infuriati. Nel caso in cui dovessero ricomparire questi mostriciattoli in Pokémon GO, potranno essere tenuti da chi già li possedeva? Altra domanda che assilla non poco gli utenti.