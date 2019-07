Pokémon GO accoglie il Team Rocket

Matteo Tontini,

Pokémon GO è costantemente supportato dagli sviluppatori e la sorpresa prevista per quest’estate è a dir poco allettante per gli allenatori: Niantic ha introdotto infatti nel gioco il Team Rocket, che ha iniziato a invadere i Pokéstop di tutto il mondo al fine di dare agli utenti la possibilità di combatterli (e fare un po’ di esperienza).

In sostanza, alcuni Pokéstop sono stati presi d’assalto dai ladruncoli di mostriciattoli tascabili e il giocatore può facilmente riconoscere gli edifici in questione grazie alla presenza di una grande R di colore rosso posta sulla loro cima: accedendovi, comincerà uno scontro con una recluta del Team Rocket, una battaglia 3v3 con il palio una Premier Ball utile a catturare i nuovi Pokemon Ombra (introdotti, appunto, con l’update). Val la pena sottolineare che solamente gli allenatori di livello 8 o superiore hanno la possibilità di accedere ai PokéStop assediati in Pokémon GO. Di seguito è possibile dare un’occhiata alla lista dei Pokemon Ombra aggiunti:

Bulbasaur

Ivysaur

Venusaur

Charmander

Charmeleon

Charizard

Squirtle

Wartortle

Blastoise

Rattata

Raticate

Zubat

Golbat

Crobat

Snorlax

Dratini

Dragonair

Dragonite

Mudkip

Marshtomp

Swampert

I mostriciattoli in questione non sembrano essere così comuni là fuori. Una volta catturati, il giocatore dovrebbe eseguire un rituale per purificare la creatura e potrebbe valerne la pena: secondo quanto riportato da Polygon, infatti, i giocatori sembrerebbero riferire che i mostriciattoli purificati richiedano meno polvere per venir potenziati e meno caramelle per evolversi.

Sulla base del feedback degli utenti, tuttavia, i PokéStop assediati dal malvagio team non sono così comuni. Coloro che vivono in zone rurali potrebbero dover cercarne un po’ più lungo uno invaso dal Team Rocket per catturare un Pokémon Ombra.