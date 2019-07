Kaspersky Lab Italia con Giffoni Innovation Hub

La sicurezza in rete è un tema molto delicato e con il mondo sempre più connesso è necessario trattarlo con la gusta attenzione. Ecco perché la partnership tra Giffoni Innovation Hub e Kaspersky Lab Italia continua anche in questa edizione. Anzi, si rafforza, consolidando i vecchi progetti e mettendone in campo di nuovi anche per la prossima edizione.

Morten Lehn, Managing director di Kaspersky Lab Italia, commenta:

Vari i temi, tutti di grande interesse sociale e spesso molto delicati.

Continua Lehn:

Il futuro. L’innovazione è un processo sempre in movimento e che ha nel suo moto perpetuo l’unica costante.

Il Managing director di Kaspersky Lab Italia aggiunge:

La sicurezza informatica, nel mondo cyber, è un processo che non si ferma mai. Non si conclude mai. Non accade mai che io mi svegli la mattina e dica oggi ho finito, è tutto a posto. Non è un piano che prevede una fine. Si deve sempre prevedere un piano, nella quale spendere risorse e incrementare la parte di awareness. Oggi i ragazzi mi han chiesto cosa occorre per non cascare nella rete di truffatori o malintenzionati in rete. Basta un click per cascarci. Non capita solo ai giovani o agli anziani ma anche agli esperti. Gli stessi dirigenti. Può capitare a chiunque. Serve mettere delle regole ferree allo staff, ai dirigenti stessi e mettere tutto in sicurezza. Ci sono tanti sistemi, ma l’unica cosa che potrebbe cambiare il gioco è la creazione di sistemi già costruiti in modalità “secured by design“, ovvero creati sin dall’inizio per essere protetti con gli ultimi componenti sulla sicurezza. Ci sono tanti devices da mettere sotto controllo, di tutti i tipi. Ma quelli più insicuri spesso sono quelli che costano 30 euro. Dalle telecamere ai cellulari, passando per cellulari o anche per le macchinette per il caffè. Non c’è spazio per inserirvi i componenti necessari alla sicurezza. Creare sistemi “secured by design” è il passo fondamentale, cambierebbe il gioco.