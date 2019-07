EA Access, da oggi anche su PlayStation 4

Marco Locatelli,

Da oggi i videogiocatori di tutto il mondo possono sottoscrivere l’abbonamento mensile o annuale ad EA Access su PlayStation 4. I titoli in uscita più attesi tra cui Madden NFL 20, NHL 20, FIFA 20 e molti altri potranno essere giocati 5 giorni prima dell’uscita ufficiale.

In più, ci si potrà ottenere l’accesso illimitato ai videogiochi già disponibili nel Vault:

Battlefield V

Battlefield 4

Battlefield 1

Battlefield Hardline

Burnout Paradise Remastered

Dragon Age Inquisition

FE

FIFA 19

FIFA 18

FIFA 17

FIFA 16

FIFA 15

Madden NFL 19

Madden NFL 18

Madden NFL 17

Madden NFL 16

Madden NFL 15

Madden NFL 25

Mass Effect Andromeda

Mirror’s Edge Catalyst

NBA Live 19

NBA Live 18

NBA Live 17

NBA Live 16

NBA Live 15

Need For Speed

Need For Speed Payback

Need For Speed Rivals

NHL 19

NHL 18

NHL 17

NHL 16

Peggle 2

Plants vs Zombies Garden Warfare

Plants vs Zombies Garden Warfare 2

Rory MCilroy PGA Tour

Star Wars Battlefront II

Star Wars Battlefront

The Sims 4

Titanfall 2

UFC 3

UFC 2

UFC

Unravel 2

Unravel

La lista completa dei titoli disponibili è consultabile anche sul sito ufficiale. Sul PlayStation Store è possibile sottoscrivere l’abbonamento mensile (3.99€) o annuale (24.99€) e approfittare dei vantaggi tra cui il Play First Trial che sblocca 10 ore di gioco degli ultimi titoli EA, oltre a uno sconto del 10% sugli acquisti in game.

EA Access era già disponibile per Xbox One e Origin Access per PC (allo stesso costo). Il servizio offre agli abbonati la possibilità di provare nuovi giochi pubblicati da Electronic Arts prima dell’uscita, ma sono anche previsti sconti del 10% sugli acquisti digitali.

Le piattaforme non sono però connesse fra loro. Su PC c’è anche la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento a Origin Access Premier che con 14,99 euro al mese o 99,99 euro all’anno offre ancora maggiori contenuti e benefici rispetto all’abbonamento Basic.