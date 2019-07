eBay lancia un suo servizio di spedizioni

Filippo Vendrame,

eBay mette nel mirino Amazon, annunciando il lancio del nuovo servizio di spedizioni “Managed Delivery“. Debutterà il prossimo anno e all’inizio solo sul mercato americano e punta a rendere le spedizioni sui prodotti acquistati più rapide e sicure. Per capire di cosa si tratta, bisogna fare una premessa.

eBay non è un negozio in senso stretto come Amazon quanto piuttosto una grande vetrina dove esercenti e non esercenti mettono in vendita i loro prodotti. Queste figure, una volta ricevuto l’ordine, devono arrangiarsi per quanto riguarda le spedizioni. Il servizio “Managed Delivery”, dunque, è stato pensato per i rivenditori per accelerare le spedizioni dei prodotti acquistati dai loro clienti.

Grazie ad una serie di magazzini, i rivenditori potranno inviare i loro prodotti che verranno stoccati in attesa di essere venduti e quindi spediti ai clienti. Tutte le fasi di imballaggio e spedizione saranno gestite da eBay e dai suoi partner logistici.

Tutti gli esercenti che aderiranno a questo servizio, quindi, potranno offrire ai loro clienti un’esperienza di acquisto migliore grazie ad un servizio di logistica curato direttamente da eBay.

Ovviamente, anche se potenzialmente aperto a tutti, “Managed Delivery” è dedicato ai grandi venditori che trattano alti volumi di merci e che quindi necessitano di un servizio di logistica maggiormente dedicato. I venditori che aderiranno a questo servizio potranno contare su tariffe agevolate, di imballaggi con il logo di eBay e di tempi di evasione ridotti. Inoltre, la piattaforma di ecommerce si occuperà anche di eventuali controversie sulle spedizioni attraverso il suo servizio di assistenza clienti dedicato. Per i venditori sarà anche più facile offrire consegne gratis.

Gli acquirenti, dal canto loro, potranno godere di spedizioni più rapide, di un servizio di tracciamento degli acquisti più preciso e di un aumento significativo dei venditori che offrono la spedizione gratuita.