Open Fiber e Intracom Telecom per le aree bianche

Filippo Vendrame,

Open Fiber ha scelto la soluzione FWA di Intracom Telecom per coprire le aree bianche dell’Italia. Più nello specifico, Intracom Telecom offrirà ad Open Fiber la sua tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) da utilizzare all’interno delle zone rurali per poter superare i limiti della fibra in termini di cost-efficiency e poter così dotate le case della gente di un accesso a banda ultralarga. La tecnologia FWA che sarà data a Open Fiber si chiama WiBAS e si caratterizza per un utilizzo di algoritmi che permettono alla rete di adattarsi dinamicamente a livello di risorse in base al numero degli utenti attivi.

Trattasi di un accordo molto importante in quanto consentirà ad Open Fiber di offrire connettività nelle zone poco densamente popolate dove portare la fibra ottica è impossibile soprattutto a livello di costi. Grazie all’implementazione di questa sofisticata rete wireless, anche chi abita in questi territori dell’Italia potrà in futuro disporre di un accesso veloce ad Internet, arrivando così ad usufruire di tutti quei servizi di valore aggiunto oggi inaccessibili.

Mohamed Ahmed, CEO di Intracom Telecom, ha commentato in questo modo l’accordo con Open Fiber:

Siamo molto eccitati di far parte all’ambizioso piano di Open Fiber di fornire ai cittadini italiani connessioni a Banda Larga di alta velocità considerando che il 25% della popolazione risiede ancora in aree rurali. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che gli operatori contribuiscano ulteriormente allo sviluppo economico e sociale del paese, la terza economia più grande della UE, e grazie alla tecnologia ‘state-of-the-art’, migliorare la qualità di vita dei cittadini. La nostra tecnologia offre un servizio ‘fiber-like’ ed è diventata il riferimento nel settore della Banda Ultra Larga, per questo sono sicuro che la nostra collaborazione con Open Fiber sarà eccezionale e ci permetterà di contribuire al massimo con loro, aiutandoli a realizzare la loro visione e a raggiungere i loro obiettivi.