SisalPay insieme a PayPal per i pagamenti

Filippo Vendrame,

SisalPay e PayPal hanno stretto un accordo con l’obiettivo di rendere più facili i pagamenti degli italiani. Nello specifico, l’intesa prevede la possibilità di poter pagare le bollette, le multe, i bolli auto, ticket sanitari e i tributi sul sito sisalpay.it o sull’app SisalPay utilizzando PayPal.

Grazie a questo accordo tra SisalPay e PayPal, le persone potranno effettuare i pagamenti di tutti i giorni in modo sicuro, senza dover inserire i dati della propria carta di credito per ogni transazione, ma accedendo al proprio account PayPal tramite email e password per procedere al pagamento. Complessivamente, i servizi a disposizione sono oltre 500, tra cui quelli verso la Pubblica Amministrazione.

SisalPay, infatti, risulta il canale preferito degli italiani per dialogare con la Pubblica Amministrazione ed effettuare pagamenti.

La piattaforma online sisalpay.it e l’app SisalPay si configurano come un vero e proprio ecosistema digitale che rende ancora più semplice, comoda e veloce la gestione e i pagamenti di un’ampia gamma di servizi a valore aggiunto che integrano l’esperienza retail di SisalPay, presente oggi in oltre 40 mila punti vendita in tutta Italia.

In particolare, l’app, disponibile al download gratuito attraverso gli store Apple e Android, si configura come un servizio pensato non solo per gli utenti già abituati ad effettuare pagamenti online, ma soprattutto per gli oltre 15 milioni di italiani che preferiscono svolgere le proprie transazioni nei punti SisalPay (bar, tabacchi ed edicole), offrendo servizi aggiuntivi studiati appositamente per rispondere alle loro esigenze.

La funzionalità “Scatta e paga”, ad esempio, permette di pagare un bollettino nel tempo di una foto, mentre la funzionalità “Archivia ricevute”, dà la possibilità di archiviare e conservare in maniera digitale le ricevute dei pagamenti.