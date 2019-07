Twitter, come tornare alla vecchia interfaccia

Candido Romano,

Twitter in versione desktop recentemente è cambiato. Assomiglia molto di più alla versione mobile, ma a parecchi utenti non è proprio piaciuto. Succede molto spesso, quando viene introdotta una nuova interfaccia. Alcuni non riescono proprio ad abituarsi alla nuova versione, che in teoria dovrebbe semplificare molto l’interazione.

In particolare le modifiche sono evidenti, nel momento in cui si va ad analizzare la nuova interfaccia utente. Il modesto menu di comando che si trovava precedentemente nella parte superiore della pagina è stato ora spostato a sinistra del feed, con caratteri sorprendentemente grandi. La colonna che mostra le tendenze che erano a sinistra del feed è ora posizionata a destra, mentre alcuni dati ora possono essere letti solo nella pagina del proprio profilo.

Come tornare indietro? Un modo c’è e lo ha inventato il programmatore Zusor. Ha infatti pubblicato online un’estensione per Google Chrome chiamata GoodTwitter, che permette di recuperare il vecchio Twitter. Per usarlo bisogna accedere allo store per le estensioni di Chrome, scaricare GoodTwitter e guardare il risultato.

I’m sorry but your work sucks. https://t.co/jWZYEvj1Lz — Xeni (@xeni) July 23, 2019

Il creatore ha scritto su Reddit:

Un gruppo di persone (incluso me) odia la riprogettazione di Twitter, quindi ho creato un componente aggiuntivo per recuperare il vecchio Twitter.

Si tornerà così all’interfaccia originale: da ricordare che se nella nuova versione è stata impostata la Dark Mode, resterà così anche con l’interfaccia vecchia. Secondo lo sviluppatore di GoodTwitter, l’estensione “rimuove la stupida riprogettazione di Twitter in Chrome cambiando l’user agent su tutte le richieste su Twitter“. Apparentemente l’estensione è stata creata in soli 10 minuti. Anche il codice è stato reso open source e GoodTwitter dice che non raccoglie dati dell’utente. Non resta che vedere quanto questa estensione resisterà sullo store di Chrome.