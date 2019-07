Wiko View3 Lite disponibile nei negozi TIM

Luca Colantuoni,

Wiko ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo View3 Lite, modello entry level della serie che comprende anche i View3 e View3 Pro. Le caratteristiche migliori dello smartphone sono l’ampio schermo, la dual camera posteriore e l’elevata autonomia.

Il View3 Lite condivide lo stesso design degli altri due modelli. La cover è in plastica, ma possiede una superficie lucida ad “effetto vetro”. Per le colorazioni Night Blue e Blush Gold è stata creata una leggera sfumatura cromatica, mentre il colore Arctic Bleen è più uniforme. Lo schermo ha una diagonale di 6,09 pollici e una risoluzione HD+ (1560×720 pixel). Nella parte superiore è presente un piccolo notch che ospita la fotocamera frontale da 5 megapixel, utile anche per il riconoscimento facciale, oltre che per i selfie.

Nonostante sia uno smartphone di fascia bassa, Wiko ha integrato una doppia fotocamera posteriore. Quella principale da 13 megapixel è affiancata da un sensore da 2 megapixel che viene sfruttato per rilevare la profondità e applicare l’effetto bokeh (Live Artistic Blur). Altre funzionalità sono i filtri live, la modalità notturna e Face Beauty.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Unisoc SC9863A, 2 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono anche presenti il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB 2.0. La batteria da 4.000 mAh offre un’autonomia fino a 30 ore di conversazione e 265 ore in standby.

Il sistema operativo è Android 9 Pie. Il Wiko View3 Lite sarà disponibile da fine luglio nei negozi TIM. Il prezzo consigliato è 129,90 euro.