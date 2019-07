Instagram, un filtro cambia lo sfondo nelle foto

Candido Romano,

L’adesivo donazioni è disponibile da oggi, ma Instagram non si ferma e continua a lavorare su parecchie novità, tra cui un filtro “green screen” che sfrutta la realtà aumentata per sostituire lo sfondo delle foto. Questo filtro AR potrebbe essere utilizzato in futuro per modificare in tempo reale ciò che si trova alle spalle dei soggetti. Si tratterebbe di un sistema che in automatico scontorna lo sfondo di una foto, sostituendolo con un background proveniente da un’altra foto o file.

L’esempio più banale sarebbe quello di prendere una spiaggia e farla apparire alle nostre spalle, in una foto magari scattata in casa. Questo senza dover scontornare manualmente la foto, farebbe tutto il sistema in automatico. A riportare questa indiscrezione è come sempre la solita Jane Manchun Wong, che studia i software, soprattutto i social media, per scovare le prossime novità. Proprio lei aveva anticipato l’intenzione di Instagram di nascondere i like, cosa che poi si è davvero avverata, come moltissime delle sue indiscrezioni.

Instagram is testing built-in AR Background Story Effect It's like the macOS/iOS Photo Booth and we get to pick our own backdrop from Camera Roll pic.twitter.com/KobB33DJ1r — Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 26, 2019

Come sempre Wong ha riportato la novità sul suo profilo Twitter, dove si vede una sua immagine riproposta in una seconda foto, con un effetto piuttosto gradevole. Instagram ci sta ancora lavorando, quindi l’effetto finale dovrebbe essere ancora migliorato.

Attualmente però non c’è la sicurezza che questo strumento arrivi al pubblico, c’è bisogno infatti di un annuncio ufficiale. Se mai accadrà, si troverà nel menu delle Storie e per ora pare funzionare solo con le foto. Per i video non c’è traccia di una simile possibilità, almeno per ora. Non resta che attendere, una funzione del genere potrebbe arrivare dopo settimane, ma anche dopo mesi. Si spera solo che gli utenti con un green screen digitale a disposizione non fingano troppo su questo social, che già assomiglia ben poco alla realtà.