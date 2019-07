Samsung Galaxy A30s, possibili specifiche

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato la nuova serie Galaxy A composta da modelli per ogni fascia di prezzo. La strategia del produttore coreano ha permesso ridurre le distanze da Xiaomi in India, quindi è previsto il lancio di versioni “s” con una dotazione hardware aggiornata. Uno degli smartphone sarà il Galaxy A30s, del quale sono trapelate alcune informazioni.

Il Galaxy A30s dovrebbe avere lo stesso schermo del Galaxy A30: Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Si prevede però un display Infinity-V, quindi con un notch a goccia nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale, invece del display Infinity-U. Una seconda novità potrebbe essere la terza fotocamera posteriore, probabilmente con sensore di profondità, che affiancherebbe le due fotocamere con obiettivo standard e grandangolare. Sul retro dovrebbe esserci ancora il lettore di impronte digitali di tipo capacitivo.

Non ci sono altre informazioni sulla dotazione hardware. In base al database di Geekbench, il Galaxy A30s dovrebbe integrare un processore octa core (ignoto) a 1,59 GHz e 3 GB di RAM, ma quasi certamente verrà offerta anche una versione con 4 GB di RAM. Le rimanenti specifiche non dovrebbero cambiare: slot microSD, jack audio da 3,5 millimetri, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE, porta USB Type-C e batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo sarà Android 9 Pie con interfaccia One UI. L’annuncio è previsto entro il mese di agosto.

Da diverse settimane circolano indiscrezioni su altri modelli, tra cui Galaxy A10s, A50s e A70s, ma i dettagli sono ancora scarsi. Non resta che attendere gli annunci ufficiali da parte di Samsung per conoscere le caratteristiche complete degli smartphone e i paesi in cui verranno distribuiti.